In den vergangenen Wochen hat der Kreisverband Tecklenburger Land des DRK eine deutlich steigende Spendenbereitschaft festgestellt. Offenbar liegt das Aussortieren alter Kleidung für viele nun auf der Hand, da die Zeit zu Hause vermehrt zum Großreinemachen genutzt wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Roten Kreuzes .

Sichtbar werde dieses Verhalten an den rund 200 Container im Tecklenburger Land, die prall gefüllt seien. So gut gefüllt, dass die zweifache wöchentliche Leerung der Container nicht mehr ausreiche. Unter „normalen“ Bedingungen wäre das kein Grund zum Klagen für das DRK. Aber aktuell führe die hohe Spendenbereitschaft zu einer Überlastung des Systems, konstatiert der Kreisverband.

Daher bittet Johannes Hille , Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, die Bevölkerung: „Nutzt die Zeit zum Aussortieren, aber wartet mit der Spendenabgabe bis zur Zeit nach Corona.“ Die Gründe für den Aufruf lägen zum einen an der Überlastung der Altkleiderfahrer und zum anderen an den derzeit geschlossenen DRK-Kleidershops. Denn die Geschäfte wie das an der Wielandstraße in Lengerich hätten nur begrenzte Lagerkapazitäten.

Zudem spielten die durch den Coronavirus bedingten Maßnahmen auf dem internationalen Altkleidermarkt eine erhebliche Rolle. Der Absatzmarkt sinke drastisch und die Erlöse, welche innerhalb der vergangenen Jahre stetig gesunken sind, befänden sich auch derzeit auf dem Sinkflug. Ein großes Problem für das DRK, erklärt Johannes Hille: „Die Altkleider-Erlöse fließen in die Ausbildung unseres Ehrenamtes. Ehrenamtliche, die aktuell aufgrund des Coronavirus stark gefordert sind und zum Beispiel das Not-Pflegelazarett in Lengerich des Kreises Steinfurt betreiben oder Ehrenamtliche, die über die DRK-Versorgungshotline andere Menschen mit Dingen des alltäglichen Gebrauchs versorgen.“

Aussortiert werden soll weiter, dabei aber mit der Spende bis nach der Krise gewartet werden und die Kleidung vorerst im Keller oder auf dem Dachboden verstaut werden, erklärt Hille. Ebenso solle die Bevölkerung die Kleidung nach dem Motto „Gute Sachen – für die gute Sache“ prüfen. Gute Sachen sind nach der Definition des DRK tragfähige Kleidungsstücke ohne Löcher und/oder Flecken. Alles was nicht mehr tragfähig ist, gehöre in den Restmüll und nicht in einen Altkleider-Container.