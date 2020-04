Canyon rückt in den Fokus

Die Stadt wird von Donnerstag an verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen in öffentlichen Bereichen an die Vorgaben halten, die wegen der Corona-Pandemie im Land gelten. Der Fachdienst Sicherheit und Ordnung bekomme dazu Verstärkung aus anderen Bereichen der Verwaltung, sagte am Dienstag Ludger Dierkes . Gegenüber den WN kündigte der Fachdienstleiter Zentrale Dienste an, dass auch über die Feiertage beispielsweise auf Spielplätzen und Sportstätten nach dem Rechten geschaut werde. Als „Hotspot“ bezeichnete er den Canyon.

Was am Teuto bereits am vergangenen Wochenende „abging“, erzählte den WN ein Lengericher, der am Sonntagmittag eigenen Angaben zufolge Augenzeuge des Großandrangs war. So sei der Parkplatz am Kleeberg nahe der LWL-Klinik übervoll gewesen. Unter den Autos seien viele mit auswärtigen Kennzeichen gewesen. Wegen der beengten Verhältnisse habe er sogar einen kleinen verbalen Konflikt mit einem Ehepaar aus Dortmund austragen müssen. Dass sei so weit gegangen, dass er „irgendwann um Sicherheitsabstand bitten musste, was der gute Mann nicht sofort verstand“, so der Lengericher. „Zu allem Überfluss durfte ich dann auch noch am Waldesrand ein Wohnmobil entdecken, dessen Insassen eine ganz tolle Idee hatten: Markise und Stühle raus und einfach mal den Tag genießen.“

Schließlich sei er noch beim vorzeitigen Verlassen des Parkplatzes auf Niederländer gestoßen. „Eine ganze Reisegemeinschaft, die dann locker flockig mit 16 Leuten auf Wanderschaft ging.“

Von derlei Auswüchsen wusste Ludger Dierkes zwar nicht zu berichten. Aber auch er sagte, das man beobachtet habe, dass gerade im Umfeld des Canyons die „ein oder andere Gruppe unterwegs war“. Davon hätten sich er und andere Kollegen selbst ein Bild gemacht.

Die zehn, zwölf Mitarbeiter, die nun den Fachdienst Ordnung und Sicherheit unterstützen, tun dies nach Angaben des Fachdienstleiters Zentrale Dienste freiwillig. Sie werden seinen Worten zufolge mit Dienstwesten und -ausweisen ausgestattet, „aber nicht mit ordnungsbehördlichen Kompetenzen ausgestattet“. Das heißt: Sie sollen Ausflügler und Spaziergänger bei Verstößen gegen das Distanzgebot und andere Vorgaben ansprechen. Ordnungsgelder verhängen oder andere Maßnahmen ergreifen können sie nicht. Für den Fall, dass die jeweiligen Personen den Hinweisen nicht Folge leisten, würden sie aber die Kollegen vom Fachdienst Ordnung und Sicherheit oder die Polizei hinzuziehen, betont Dierkes.

Sollte sich wiederholen, was am Sonntag dem Lengericher widerfahren ist, dürfte diese Unterstützung wohl dann und wann nötig sein. Der Mann berichtet von Corona-Party-artigen Zuständen im Bereich der östlichen Aussichtsplattform am Canyon sowie auf der Plattform im Jones-Garten und davon, dass ihm beim Spaziergang mit seinem Hund auf einem Wanderweg eine Gruppe junger Leute entgegengekommen sei, „sternhagelhaubitzenvoll“. Zwei der Angetrunkenen hätten ihn derart stark angerempelt, dass er ins Straucheln geraten und gefallen sei.