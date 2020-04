Kostbare Momente in der Krise

An Karfreitag steht meine Schwiegermutter am Herd und backt für die Familie nach guter alter Sitte Struwen. Am Ostersonntag tischen meine Eltern groß auf und bitten die Enkel zur Eier-Suche in den Garten. Abends geht’s mit Freunden zum Osterfeuer in Antrup. Und am nächsten Tag steht seit zig Jahren ein großer Osterspaziergang auf dem Plan. Liebgewonnene Traditionen wollen gepflegt werden. Normalerweise. Aber normal ist in diesen Zeiten nichts. Auch und gerade nicht an Ostern . Das findet in diesem Jahr in kleiner Runde statt. Mein Mann, unsere beiden Töchter – die eine vier Jahre, die andere gerade mal neun Wochen alt – und ich. Klar, Struwen gibt‘s trotzdem, Ostereier werden ebenso gesucht und auch Spazierengehen ist fest eingeplant. Alles aber in kleiner Runde. Das ist neu. Und traurig. Für alle.

Ostern und seine Rituale finden in kleiner Runde statt

In diesen Tagen bekommt unsere Vierjährige die Auswirkungen des Corona-Virus vermutlich am stärksten zu spüren. Ein Ostern ohne Großeltern, Tanten und Onkel. Wobei, eigentlich beherrscht das Virus unser Familienleben seit Wochen an allen Ecken und Enden. Kein Kindergarten, keine Freunde treffen, kein Sport – und nicht mal in den Supermarkt soll sie gerade mit. „Mama, ist das alles wegen Corona?“ Die Kleinen haben ziemlich feine Antennen für das, was unser Leben aktuell bestimmt.

Wobei: Dürfen wir uns beklagen? Ich bin in Elternzeit, habe eben kein Betreuungsproblem wie so viele andere Eltern, die sich zwischen Kindern und Beruf gerade förmlich zerreißen müssen. Wir sind glückliche Besitzer eines Gartens, das Wetter meint es gut und unser Leben findet zu großen Teilen draußen statt. Und das Wichtigste: Unsere Lieben und wir sind gesund. Was ein Glück! Und genau das wird einem in diesen Monaten doch wieder so richtig bewusst.

Viele kleine schöne Begebenheiten im Alltag

Überhaupt, neben all den Einschränkungen und Sorgen gibt es gerade in dieser Zeit auch viele kleine, schöne Momente, Begebenheiten und Erlebnisse, die wir in Lengerich wahrnehmen. Die Tage brachte der Briefträger einen handgeschriebenen Brief von den Erzieherinnen aus dem Kindergarten. Wunderschön. Ich weiß, dass das momentan in vielen Einrichtungen der Fall ist. Unsere Tochter wiederum versorgt ihre Freunde mit Bildern. Und an Ostern werden die Nachbarn Kleinigkeiten vor der Haustür finden.

Viele Verpflichtungen fallen weg, es bleibt viel Zeit für gemeinsame Spiele, Lesestunden und Radtouren, bei denen unsere Große ihr selbstständiges Fahren „perfektioniert“ hat. Und wenn man bei den Touren durch Lengerichs Siedlungen dann Nachbarn sieht, die sich in den Hofeinfahrten – mit gehörigem Abstand – gegenübersitzen und zuprosten, dann zaubert einem das doch unweigerlich ein Lächeln ins Gesicht. Da ist das kurze Winken über den Gartenzaun von Nachbarn, Familie und Freunden. Ein kostbarer Moment. Und was man nicht alles entdeckt, wenn man bei Spaziergängen durchs Feld mal in aller Ruhe die Wiesenränder und Bäche beobachtet.

Nachbarn prosten sich – in gehörigem Abstand – zu

Übrigens, ich habe selten so viele Bekannte unterwegs gesehen. Ganz Lengerich scheint auf den Beinen zu sein. Mit Abstand.

Die Innenstadt indes – wie leergefegt. Dazu Stille, die nicht friedlich, sondern unangenehm wirkt, ein gruseliges Bild. Was mich freut: In den wenigen Geschäften, die geöffnet haben, empfinde ich den Umgang als ebenso vernünftig wie gelassen. Man lächelt sich an, hält Abstand, wartet auch mal geduldig – Zeit haben die meisten ja notgedrungen genügend. Und die Verkäuferinnen und Verkäufer machen, wie so viele andere in den unterschiedlichsten Berufen, einen tollen Job. Aber was mich am meisten freut: Dass viele Einzelhändler in dieser Situation nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen, daraus das Beste zu machen und trotz verschlossener Läden ihre Kunde mittels spontan eingerichteter Onlineshops, telefonischer Beratung samt Abhol- und Bringservice mit Dingen wie Büchern, Elektroartikeln, Kleidung und Co. versorgen. Ich hab‘s ausprobiert: Toll! Hoffentlich machen viele Lengericher mit.

Die Einzelhändler haben viele Ideen

Und wenn ich dann sehe, welchen Aufwand der TVL mit seinen kleinen Trainingsvideos, das Jugendzentrum mit den dienstäglichen Basteltüten und so viele Bürger mit selbstgenähten Mundschutzen für andere betreiben, empfinde ich das als großartig. Das gibt einem auch in dieser schwierigen Zeit ein gutes Gefühl. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich wahnsinnig darauf, wenn wir uns zu gegebener Zeit endlich wieder persönlich für den schönen Kindergartenbrief bedanken, Sport in der Gemeinschaft treiben, Einkäufe in einer hoffentlich dann vollen Innenstadt tätigen und unsere Lieben umarmen können. Und wenn das Wort Corona im Wortschatz unserer Tochter wieder in den Hintergrund rückt.