„Die Versorgung ist gesichert und der zukunftsweisende Ausbau des Glasfasernetzes durch die Teutel ist gerade jetzt ein großer Vorteil der Region.“ Darauf weisen die Stadtwerken Lengerich (SWL) in einer Pressemitteilung hin.

Als Unternehmen der Daseinsvorsorge mit der Strom-, Gas- oder Telekommunikationsversorgung in sieben Städten und Gemeinden komme den SWL eine besondere Verantwortung zu. Der Betrieb muss weiterlaufen, sonst geht im Wortsinn in den Orten das Licht aus. „Das gilt unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie“, erläutern Ralf Becker und Martin Schnitzler , Geschäftsführer der Stadtwerke. Viele Abläufe zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit seien standardisiert und Krisenpläne seit langem Bestandteil des Sicherheitsmanagements der Stadtwerke.

Krisenpläne sind seit langem Bestandteil des Sicherheitsmanagements

„Entscheidend ist aber, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben, verfügbar sind und jeder in seinem Bereich dadurch zur Versorgungssicherheit beiträgt“, betont Ralf Becker. Bei den SWL sind aus diesem Grund unter anderem Sonderarbeitsplätze eingerichtet, die Hygienevorschriften verschärft, die Gebäudeteile voneinander isoliert, räumliche Trennung von Teams vorgenommen, Videokonferenzsysteme eingerichtet und verschiebbare Dienstfahrten und Veranstaltungen abgesagt worden. Für ihre über 50 000 Kunden sind die SWL telefonisch, über die online-Portale der SWL und Teutel und in dringenden Fällen auch nach Terminvereinbarung im Kundencenter in Lengerich erreichbar. Das gilt insbesondere für den Bereitschaftsdienst im Falle einer Störung oder Unterbrechung der Versorgung.

„ Wir stellen eine um bis zu 30 Prozent höhere Auslastung im Internetaufkommen fest. Wir stellen eine um bis zu 30 Prozent höhere Auslastung im Internetaufkommen fest. “ Geschäftsführer Martin Schnitzler

Beide Geschäftsführer betonen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem reibungslosen Ablauf bei der SWL beitragen und damit die Versorgungssicherheit garantieren. Den als besonders sensibel eingestuften technischen Bereichen und deren Mitarbeitenden, die direkt für die Versorgungssicherheit im Bereich Strom-, Gas- und Telekommunikation verantwortlich sind, sowie der IT und den Systemadministratoren eine besondere Bedeutung bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen zu.

Die Bürgerinnen und Bürger der Region profitieren nach Angaben der SWL ebenso wie die Unternehmen von dem durch die Teutel vorangetriebenen Breitbandausbau, der eine wichtige Voraussetzung für die Home-Office-Arbeitsplätze darstelle und darüber hinaus auch von Privatkunden, beispielsweise für Streaming-Dienste, vermehrt genutzt werde. Das zeige sich auch im Nutzungsverhalten der Kunden, wie Martin Schnitzler betont: „Wir stellen eine um bis zu 30 Prozent höhere Auslastung im Internetaufkommen fest. Die zugesagten Bandbreiten können wir trotzdem gegenüber jedem Kunden sicher bedienen und auch noch weiter erhöhen. Die Kunden können gewünschte Bandbreitenerhöhungen unkompliziert über unseren Kundenservice beantragen.“

Die Region profitiert vom Breitbandausbau

Die aktuelle Situation spiegelt sich aber auch im Verbrauch der Kunden wieder. Der sei in sehr stark betroffenen Branchen – zum Beispiel Einzelhandel, Gastronomie oder Schulen – deutlich zurückgegangen. Die Stadtwerke unterstützen die Verbraucher sowie Kleinstgewerbetreibenden, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht über ausreichende Mittel zur Begleichung ihrer Rechnungen verfügen. „Das Team des Forderungswesens der SWL steht den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite“, betont Ralf Becker. Kontaktdaten unter www.swl-unserstadtwerk.de.

„ Das Team des Forderungswesens der Stadtwerke steht Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite. Das Team des Forderungswesens der Stadtwerke steht Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite. “ Geschäftsführer Ralf Becker

Anders ist die Situation bei der Bäder- und Wasser GmbH (BWG). Der Betrieb sei direkt nach der allgemeinen Empfehlung des Kreises Steinfurt an allen Standorten vorsorglich zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger bis auf Weiteres eingestellt worden, erläutert Martin Schnitzler, Geschäftsführer der BWG. „Wir stehen zu der Entscheidung und halten diese auch für richtig, obwohl es auch uns vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt, da uns die Einnahmen fehlen.“

Um gleichzeitig Betriebskosten zu senken, wurde aus den Hallenbadbecken bereits vorzeitig das Wasser abgelassen. Durch die Schließung der Hallenbäder habe sich die BWG in den vergangenen Wochen ganz den Vorbereitungen der Freibadsaison gewidmet.

Aus den Hallenbadbecken ist das Wasser heraus

Tilo Frömmel, Betriebsleiter der BWG, möchte das aber nicht positiv verstanden wissen. „Durch die derzeitige Schließung der Bäder können wir uns voll und ganz auf die Vorbereitung der Freibadsaison konzentrieren. Das ist sicherlich ein kleiner Vorteil, der Normalbetrieb wäre uns aber deutlich lieber. Dazu kommt die Unsicherheit darüber, wann wir mit der Saison starten können“, konkretisiert Tilo Frömmel die aktuelle Situation und richtet den Blick nach vorne: „Natürlich versuchen wir die Zeit, die wir nun haben, sinnvoll zu nutzen und ziehen alles das vor, was sinnvoll, machbar und vertretbar ist.“ Derzeit werden aus diesem Grund beispielsweise Wartungsarbeitsarbeiten in den Bädern vorgezogen, um den regulären Betrieb – wann auch immer dieser wieder startet – dann nicht beeinflussen zu müssen.