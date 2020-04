Viel Musik an den Ostertagen

Martin Pogrifke spricht von einem „sehr unauffälligem“ Osterwochenende. Gerade am Canyon sei es mit Blick auf das Wetter „gut gelaufen“. Was der Leiter des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit in der Lengericher Stadtverwaltung auf die Tatsache zurückführt, dass das Umweltamt des Kreises einen Sicherheitsdienst beauftragt habe, den – ohnehin verbotenen – Zugang zum Innenbereich des aufgelassenen Steinbruchs zu verhindern.

Für fröhliche Gesichter, gerade an Ostern , haben andere gesorgt. So hielt Hauspfarrer Erich Schwager für die Bewohner des Seniorenzentrums Gempt eine österliche Andacht im Freien. Die musikalische Begleitung lieferte das Ehepaar Seeberger mit Trompete und Posaune vom Garten aus, unterstützt vom Trompeter Daniel Naberhaus vom Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde.

In der Stadtkirche spielte Kantor Christoph Henzelmann Orgel und erfreute damit viele Zuhörer, die vor dem Gotteshaus standen ( WN berichteten). In und vor der Bodelschwingh-Kirche in Wechte spielten Markus Pötter (Trompete) und Marion Blömker (Orgel), an der Johanneskirche Reinhard Jöllenbeck (Klavier) und Saxofonist Uwe Seyfert. Trompeter Jürgen Hakmann spielte vor dem Haus Widum.

Österliche Konzerte an vielen Kirchen und Altenheimen

Einen besonderen Weg hat Pfarrer Harald Klöpper gewählt. Er stattete kurzerhand den Seniorenscooter seiner Mutter mit einem Musikbox aus und besuchte die links und rechts der Lienener Straße wohnenden Menschen. „Die Idee ist mir bei den Bildern aus Italien gekommen, wo die Menschen auf Balkonen Musik gemacht haben“, erzählt er im Telefongespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Anfangs hätten die Leute verdutzt geguckt, als er mit Talar auf dem Scooter gekommen sei. „Das muss sich dann ziemlich schnell rumgesprochen haben“, hat er festgestellt. Auf seiner Tour hätte es nicht lange gedauert, dass die Menschen bereits in den Vorgärten gestanden und auf ihn gewartet hätten.

Ironische Bemerkungen seinen auch gefallen, etwa zu dem Scooter. „Was ist das denn für eine Papamobil?“ Aber unter dem Strich sei die Sache gut aufgenommen worden, ist der Pfarrer überzeugt. Dazu beigetragen hat vermutlich auch sein Repertoire an Liedern. „Da habe ich schon dafür gesorgt, dass für alle Generationen was dabei ist“, so Harald Klöpper. „Wenn Du fröhlich bist, dann klatsch doch einfach in die Hand“, nennt er ein Beispiel für ein Kinderlied. Nicht nur bei dieser Melodie blieb es nicht beim zuhören, sondern auch beim Mittun. Sowohl von den Zaungästen wie auch vom Gottesmann.

Kinderlieder für die Kleinen, Orgelmusik für Senioren

Für ältere Semester habe er unter anderem den Sound der Drehorgel vom Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde im vergangenen Jahr in Hohne dabei gehabt. Und die Jüngeren hätten sich über „Macarena“ samt dazugehöriger Tanzfiguren gefreut.

Dass er im Eifer des Einsatzes für die gute Sache etwas übersehen hatte, darauf habe ihn eine Polizeistreife aufmerksam gemacht. „Dass ich stehend gefahren bin, hat die Beamten nicht so gestört“, berichtet er. Auch nicht die Musikbox. Aber dass am Scooter noch ein altes Nummernschild befestigt war, habe ihm eine freundliche Rüge eingetragen. Abhilfe ist längst erfolgt. „Ich hatte vergessen, das neue Nummernschild anzubringen, das lag zu Hause“, lacht er im Gespräch.

Während bei seiner Tour und den spontanen Konzerten vor den Gotteshäusern der Sicherheitsabstand kein Thema gewesen sei, war das an anderen Stelle sehr wohl der Fall. An der Gempt-Halle und auch auf dem Parkplatz der Bodelschwingh-Realschule hätten die Kontrollkräfte des Ordnungsamts mehrfach kleinere Gruppen angetroffen. Die hätten sich sofort zerstreut, wenn sie die Ordnungskräfte erblickten, erzählt Martin Progrifke am Telefon.

Doch nicht immer sei das schnell genug gegangen. „Freundliche Worte haben gereicht“, fasst er die Einsätze seiner Kolleginnen und Kollegen zusammen. Diese seien an einem „arbeitsintensiven“ Osterwochenende zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto in der Stadt unterwegs gewesen. „Der eine oder andere ist sicherlich angeregt worden, über sein Verhalten nachzudenken“, fasst er die Tätigkeit zusammen.

Ob die Wochenenden weiter arbeitsintensiv sein werden? „Wir warten alle auf die Entscheidung auf höchster Ebene, die am Mittwochabend fallen soll“, fasst er – nicht nur seine – Erwartungshaltung in wenigen Worten zusammen.