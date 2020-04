Sechs Prozent aller Schulabgänger haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen ihre Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Statistischen Landesamts IT.NRW hervor.

In Lengerich lag dieser Wert mit 6,3 Prozent knapp über dem Landesdurchschnitt. In Tecklenburg mit 7,4 Prozent noch etwas höher. Während in der Festspielstadt diese Quote gegenüber dem Jahr 2018 unverändert geblieben ist, haben die Statistiker für Lengerich eine Steigerung registriert. Im Jahr 2018 lag der entsprechende Wert bei 5,3 Prozent.

Sowohl in Lengerich als auch in Tecklenburg hielt sich in beiden Jahren das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Absolventen die Waage (jeweils zehn beziehungsweise fünf). Hinzu kommen Schüler, die mit einem Abschlusszeugnis eine Förderschule verlassen haben, wo aufgrund des Förderschwerpunkts kein Hauptschulabschluss erworben werden konnte.

In Lengerich haben nach Angaben von IT.NRW im Jahr 2018 insgesamt 320 Schülerinnen und Schüler eine allgemeinbildende Schule verlassen. Ein Jahr später waren es 250 Schüler. In Tecklenburg waren es im vergangenen Jahr 205 Jugendliche und junge Erwachsene, im Jahr davor wurden 175 Absolventen gezählt.