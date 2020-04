Sonderregelungen sollen großen Ansturm verhindern

Für die Lengericher wird die Grünannahmestelle auf dem Betriebsgelände der ehemaligen Firma Lewedag (jetzt PreZero), Hullmanns Damm 15, ab Montag, 20. April, wieder geöffnet.

Da die Grünannahme aufgrund der Corona-Krise erst später beginnen kann als in anderen Jahren, sei mit einem erhöhten Anlieferaufkommen in der Startwoche zu rechnen, so die Stadtverwaltung. Deshalb seien für die erste Woche erweiterte Anlieferungsmöglichkeiten festgelegt worden: Der Wertstoffhof (kostenpflichtig) – er ist nicht nur für Lengericher geöffnet – und die Grünannahme (kostenfrei) sind die ganze Woche von Montag bis Freitag, 24. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es gelten jedoch einige Sonderreglungen: Montag, Mittwoch und Freitag dürfen nur Anlieferer mit einer geraden Autokennzeichennummer Wertstoffe und Grünabfälle abgeben, Dienstag und Donnerstag sind die mit ungeraden an der Reihe. Ausschlaggebend ist die Nummer des Autos, nicht das Kennzeichen eines Anhängers. Privatanlieferer müssen die Zufahrt über die Ringeler Straße/Hullmanns Damm nutzen. Der Weg über den Lohesch ist dem Lkw-Verkehr vorbehalten, er wird für Privatanlieferer gesperrt.

Am Samstag, 25. April, wird von 7 bis 12 Uh

Unterschiedliche Anlieferungstage für gerade und ungerade Kfz-Kennzeichen

r ausschließlich Grünabfall von Lengericher Bürgern angenommen, der Wertstoffhof ist für Privatanlieferer und Gewerbe geschlossen.

Neu ist zudem, dass es zwei Annahmestellen gibt. Zum einen die bekannte auf dem Firmengelände. Anlieferer mit größeren Mengen auf Anhängern sollen diesen Platz nutzen. Für Kleinmengen (in Säcken) werden laut Verwaltung auf dem angrenzenden Parkplatz zusätzlich mindestens zwei Container für Grünabfälle aufgestellt.

Die Einhaltung der Regelungen wird vor Ort kontrolliert, kündigt die Stadt weiter an. Da die Grünabfallannahme ausschließlich den Lengerichern zur Verfügung steht, werden bei Eingangskontrollen auch die Personalien überprüft. Es wird darum gebeten, den Ausweis bereitzuhalten.

Weiter appelliert die Kommune, die Abstandsregeln einzuhalten, die Verweildauer auf dem Annahmeplatz/Wertstoffhof so kurz wie möglich zu halten und Pkw-Fenster zu schließen. Wenn möglich, sollte in den ersten Wochen auf eine Anlieferung verzichtet werden, um eine Entzerrung der Anlieferungen zu erzielen und Wartezeiten zu reduzieren.

Ab Montag, 27. April, bis zum 30. November werden nach Angaben der Stadtverwaltung wieder die gewohnten Zeiten angeboten: freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr und montags von 14 bis 17 Uhr.