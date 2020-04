Ab Donnerstag, 23. April, könnten die ersten Schülerinnen und Schüler wieder die weiterführenden Schulen in der Stadt aufsuchen. „Das gilt allerdings nur für Zehntklässler und Abiturienten, damit sie sich auf ihre anstehenden Prüfungen vorbereiten können“, zieht Jörg Hesselmann einen engen Rahmen.

Seit Donnerstagabend liegen der Stadtverwaltung entsprechende Hinweise zu weiteren Vorgehen vom Düsseldorfer Schulministerium vor. „Die Stadt wird auf dieser Basis, gemeinsam mit den Schulen, ein entsprechendes Konzept für die Öffnung auf die Beine stellen“, erläutert der Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur auf telefonische Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Dieses Thema soll ab Montag, 20. April, besprochen und bis Mittwoch, 22. April, eine Lösung gefunden werden.

Geklärt werden soll nicht nur, wie sich Zehntklässler und Abiturienten auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Festgelegt werden muss ebenfalls, in welchem Umfang beispielsweise Spender für Desinfektionsmittel und Nasen-Mund-Masken bereitgestellt werden müssen.

Sicher ist hingegen, dass ab Montag wieder die komplette Reinigung in allen Schulen der Stadt aufgenommen wird. „Das gilt auch für die Grundschulen“, betont Jörg Hesselmann auf Nachfrage. Diese vier Einrichtungen – Hohne, Intrup, Stadt und Stadtfeldmark – könnten ab 4. Mai wieder den Unterricht aufnehmen. Ein großes „Aber“ ist in der Stimme des Fachdienstleiters nicht zu überhören: „Nur, wenn die Entwicklung der Infektionsrate das zulässt.“

Die Notbetreuung in den vier Grundschulen „funktioniert gut“, stellt er fest. In Anspruch genommen wird dieses Angebot derzeit von 17 Kindern. Wobei Jörg Hesselmann mit Blick auf den weiter gefassten Kreis der anspruchsberechtigten Eltern eine Steigerung nicht ausschließt. Am Hannah-Arendt-Gymnasium und der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg nehmen derzeit insgesamt vier Kinder dieses Betreuungsangebot in Anspruch.