In der Innenstadt regt sich Leben

Das hat es viereinhalb Wochen nicht gegeben: Werbeschilder und Ausstellungsstücke von Geschäften in der Fußgängerzone. Am Montag endete die Schließungszeit für den Einzelhandel. Für gut zwei Dutzend Händler in der Fußgängerzone kam das einem Neustart gleich.

„Es war eine schlimme Zeit seit dem 18. März“, beschreibt Annette Welp diesen Zeitraum. „Nicht nur wir strahlen, auch die Kunden freuen sich“, erzählt sie am späten Vormittag in ihrem Geschäft am Bodelschwingh­platz. Gleichwohl ist noch längst nicht alles wieder so wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Es ist noch längst nicht wieder so wie vor der Zwangsschließung

Direkt im Eingangsbereich liegen Informationen für die Kunden, was beim Aufsuchen des Geschäfts Neyer zu beachten ist. Mehr als 16 Kunden dürfen nicht gleichzeitig in den Verkaufsräumen sein. Geschäftsführerin Annette Welp erläutert diese Zahl. „Von der Stadt ist je zehn Quadratmeter Ladenfläche ein Kunde erlaubt worden.“ Bei 180 Quadratmetern Verkaufsfläche ergibt sich die Zahl 16 Kunden, „weil ja auch noch zwei Mitarbeiterinnen im Geschäft sind“. Auch die werden bei der Zahn-Quadratmeter-Regel mitgezählt.

„ Von der Stadt ist eine Person je zehn Quadratmeter Ladenfläche erlaubt. Von der Stadt ist eine Person je zehn Quadratmeter Ladenfläche erlaubt. “ Annette Welp

Im Geschäft bietet sie auf einem Stehtisch den Kunden an, sich eine Schutzmaske zu nehmen und/oder die Hände zu desinfizieren. „Das Tragen einer Maske ist nicht zwingend vorgeschrieben“, verweist sie auf die Vorgaben der Stadtverwaltung. Ausprobiert hat sie es am Montagmorgen dennoch. „Es ist schon etwas schwerer, Luft zu holen. Und als Brillenträgerin beschlagen die Gläser schneller“, nennt sie die Gründe, warum sie ihre Maske wieder abgesetzt hat.

Ganz abgebrochen sei die Geschäftstätigkeit während der Schließungsphase nicht, berichtet die Geschäftsfrau. Immer wieder hätten sich Kunden telefonisch gemeldet und gefragt, ob ein Paar Schuhe oder ein Bekleidungsstück, dass sie im Schaufenster gesehen haben, in ihrer Größe vorrätig sei. „Entweder habe ich es dann den Kunden nach Hause gebracht, oder vor die geschlossene Tür des Geschäfts gestellt, wenn eine Abholzeit vereinbart war“, beschreibt sie diese Phase der strikten Einschränkungen.

Die Zeit der telefonischen Bestellungen ist vorbei

Was sie viel mehr freut im Rückblick auf die viereinhalb Wochen, ist „der große Zuspruch, den wir erhalten haben“. Nach ihren Eindrücken scheinen die Abstandsregeln von den Menschen akzeptiert worden zu sein. Trotz der Freude über die Ladenöffnung hat sie noch eine große Hoffnung: „Dass nicht noch einmal die Geschäfte geschlossen werden müssen wegen der Corona-Pandemie.“

Darin stimmt sie mit Elisabeth Kiepker überein. „Die Hoffnung auf Normalität ist groß“, sagt die Fotografin. Ihr Fotohaus, in dem auch Spezialtabake angeboten werden, hat ebenfalls seit Montag wieder geöffnet. Was auch die Westfälischen Nachrichten freut, schließlich ist das Fotohaus Kiepker Servicepartner der Tageszeitung.

„ Die Hoffnung auf Normalität ist groß. Die Hoffnung auf Normalität ist groß. “ Elisabeth Kiepker

Doch bis zur gewohnten Normalität sei es noch ein gehöriges Stück Weges, ist sie überzeugt. Schließlich gehört zu ihrem Portfolio auch das Fotografieren von Veranstaltungen, Hochzeiten oder Schulentlassungen, um nur drei Beispiele zu nennen. Eheschließungen würden entweder im kleinen Kreis vollzogen oder gleich um ein Jahr verschoben, gibt sie wieder, was sie aus ihrem Kundenkreis erfahren hat.

Restlos zufrieden über das Ende der Schließungszeit ist Heike Denter von der Werbegemeinschaft Lengerich. Zudem weist die WGL-Geschäftsführerin auf einen neuen Service hin: Nach „Wir bringen‘s“ und „Abholen“ gibt es einen neuen Bereich „Wieder geöffnet“ auf der Internetseite www.lengerich-kauft-ein.de. „Diese Übersicht wird täglich aktualisiert“, ergänzt sie im Gespräch mit der Redaktion.