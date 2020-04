Neustart mit kleinen Schritten

Die Vorbereitungen sind am Mittwoch abgeschlossen worden. Am Donnerstag beginnt wieder der Unterricht am Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG ) sowie an der Dietrich-Bonhoeffer- und der Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule. Von „Normalbetrieb“ kann in den drei Schulen allerdings nicht die Rede sein.

„Wir haben den Schülerinnen und Schülern zwar schon entsprechende Hinweise zukommen lassen. Dennoch werden wir als erstes noch einmal auf die Hygiene-Empfehlungen hinweisen“, erläutert Harald Paschen der WN-Redaktion am Telefon. Dazu gehöre beispielsweise auch das Verhalten im Schulbus. Der kommissarische Leiter der Bonhoeffer-Realschule nennt in diesem Zusammenhang die Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nase-Maske. Regeln, die auch im Schulgebäude einzuhalten sind.

Abstands- und Hygieneregeln gelten auch in den Schulen

Die Schülerinnen und Schüler der drei Zehner-Klassen sind die einzigen Jugendlichen, die am Donnerstag das Schulgebäude betreten dürfen. Ihnen wird der Stundenplan erläutert und die Aufteilung der insgesamt 60 Personen in Gruppen zu jeweils 15 Schülern. „Diese Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip“, betont Harald Paschen, dass es keine Wunschlösungen geben wird.

„ Die Gruppen werden nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt. Die Gruppen werden nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt. “ Harald Paschen, Bonhoeffer-Realschule

Zudem werden die drei Klassen zeitlich getrennt in der Schule erwartet. Die 10 a um 8.30 Uhr, die 10 b um 10 Uhr und die 10 c um 11.30 Uhr, jeweils im Mehrzweckraum. Auf dem Lehrplan stehen Englisch, Mathematik, Deutsch und das Wahlpflicht-Fach. „Wir wollen die Schüler fit machen für die anstehenden Abschlussprüfungen“, erläutert Harald Paschen die Ziele. Ob die Prüfungen tatsächlich am 12. (Englisch), 14. (Deutsch), und 19. Mai (Mathematik) stattfinden werden – der Schulleiter verweist darauf, „dass wir nur von Tag zu Tag planen“. Es werde sich zeigen, ob diese Termine gehalten werden können.

Entsprechend ist auch das Vorgehen an der Bodelschwingh-Realschule. Auch dort wird es keinen Klassenunterricht geben. Um 8.20 Uhr soll‘s an der Schulstraße losgehen. Ziel ist auch dort die Vorbereitung der Zehntklässler auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen.

Ziel ist die Vorbereitung auf die Prüfungen

Am Hannah-Arendt-Gymnasium wird es Lernangebote für die vier Abiturfächer geben, die von den 86 Gymnasiasten gewählt worden sind. Das addiert sich auf insgesamt 28 Leistungs- und Grundkurse, rechnet Ulrich Gerling-Goedert vor. Ob die Planung – Abiturprüfungen vom 12. bis 25. Mai – Bestand haben wird? Der kommissarische Schulleiter hofft es, weiß es aber nicht mit Sicherheit.

Hygiene-Hinweise gehören am Donnerstag ebenso zu den ersten Informationen wie ein Sitzplan. „Wir dokumentieren, wer wo sitzt, damit wir im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus, die hoffentlich nicht kommen wird, wissen, wer wo gesessen hat“, erläutert er im Gespräch mit den WN . Natürlich unter Beachtung der empfohlenen Abstände untereinander.

„ Wir dokumentieren, wer auf welchem Platz sitzt, für alle Fälle. Wir dokumentieren, wer auf welchem Platz sitzt, für alle Fälle. “ Ulrich Gerling-Goedert, Hannah-Arendt-Gymnasium

Das führt auch dazu, dass maximal neun Schüler mit einem Lehrer in einem Raum sind. Da die Abiturienten die einzigen Gymnasiasten im Gebäude sind, lassen sich größere Kurse, entsprechend aufgeteilt, in Nachbarräumen unterbringen. Vorgesehen ist, die Lernangebote in zwei 90-Minuten-Blöcken mit einer Pause dazwischen anzubieten. „Die Unterbrechung ist erforderlich wegen der Kooperation mit dem Graf-Adolf-Gymnasium in Tecklenburg“, nennt Ulrich Gerling-Goedert den Grund für die Pause.

Die Lernangebote umfassen die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen und das Beantworten von Schülerfragen. „Neuen Lernstoff wird es nicht geben“, versichert er.

Offen ist noch, in welchem Rahmen die Abiturzeugnisse überreicht werden. So wie in den vergangenen Jahren – Feierstunde in der Gempt-Halle – werde das nicht der Fall sein. „Wir tüfteln noch“, beschreibt er den aktuellen Stand der Dinge. Was ihn, trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, zuversichtlich stimmt: „Alle Beteiligten, ob Schüler, Eltern, Lehrer und andere, suchen nach einvernehmlichen Lösungen.“