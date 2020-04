Ein Journalist als treibende Kraft

Im Frühjahr und Sommer 1945 kam es unabhängig voneinander zu verschiedenen Vorläufergruppen der westfälischen CDU . Zentren dieser Bewegung waren vor allem Dortmund, Paderborn und Münster. In Münster und dem Münsterland waren die CDU-Gründer Georg Jöstingmeier, Johannes Peters, Hermann Pünder, Prälat Georg Schreiber und Hans-Erich Stier .

Es fanden intensive programmatische Diskussionen statt. Gestritten wurde über die Frage: Wiedererstarken der alten Zentrumspartei oder Gründung einer neuen christlichen Volkspartei? Die Mehrheit entschied sich für die christliche Volkspartei. Das gemeinsame Erlebnis des Widerstandes und der Unterdrückung engagierter Katholiken und Protestanten führten zu einer überkonfessionellen Parteigründung, der Christlich-Demokratischen Partei.

Die Gründung der CDP stellte einen fundamentalen Neubeginn in einer sich bildenden demokratischen Gesellschaft dar. Am 2. September 1945 fand die Gründung der westfälischen Christlich Demokratischen Partei in Bochum statt, die sich nach kurzer Zeit in Christlich Demokratische Union umbenannte, um die Verbindung von Katholiken und Protestanten in einer gemeinsamen Partei auch nach außen hin zu dokumentieren. Es trafen sich 350 Vertreter aus 35 Kreisen Westfalens. Ob Vertreter aus dem Kreis Tecklenburg teilgenommen haben, ist nicht überliefert. In den Vorstand wurden acht Katholiken und sieben Protestanten gewählt.

Von der Bochumer Gründungsversammlung ging eine Welle von Gründungen in den westfälischen Kreisen und Ortschaften aus. Im September 1945 erlaubten die Briten die Bildung von Kreisparteien. Fast zeitgleich, nämlich im Oktober 1945, berief die britische Besatzungsmacht auf Vorschlag des Bürgermeisters sieben Beiratsmitglieder, die die Geschicke der Stadt Lengerich leiten sollten. Unter ihnen waren mit Albert Hollenberg und Severin Stumpe zwei spätere CDU-Mitglieder.

Die britische Militärregierung ließ ab Anfang 1946 demokratische Parteien auf Ortsebene zu, so dass sich nunmehr eine demokratische Kultur entwickeln konnte. Einige Parteien wurden wiedergegründet, da sie schon vor 1933 bestanden hatten. Im bürgerlichen Lager tat sich eine Lücke auf, da das Zentrum nicht an seine alte Größe anknüpfen konnte. Zudem war sie eine rein katholische Partei, die im südöstlichen, evangelischen Teil des Tecklenburger Landes ohnehin kaum Wähler hatte.

Schlecht lief in Westfalen die Gründung der CDU im Landkreis Tecklenburg. In Ibbenbüren wurde ein vorbereitender Ausschuss für die Bildung der Christlich-Demokratischen Partei für den Kreis Tecklenburg gebildet. Vorsitzender wurde Ignatz Mohrmann aus Ibbenbüren. Ein Werbungstrupp ging im Frühjahr 1946 von Ibbenbüren in die Gemeinden Mettingen, Recke, Hörstel, Tecklenburg und Lengerich.

Zwar erschien bereits im November 1945 ein Aufruf des Ausschusses zur Gründung der CDP, ein gewisses Gefüge erhielt der CDU-Kreisverband Tecklenburg aber erst auf der Delegiertentagung am 8. November 1946 im Kolpinghaus in Ibbenbüren. Auf dieser Versammlung wurde Albert Niemöller aus Ibbenbüren zum Kreisvorsitzenden und Werner Gengenbach aus Lengerich zu seinem Stellvertreter gewählt. Schriftführer wurde Kurt Kolar aus Tecklenburg und Kassierer Wilhelm Haverkamp aus Ibbenbüren.

In Ibbenbüren, der größten Stadt des Kreises, war am 31. März 1946 ein größerer CDU-Ortsverband entstanden, da sich hier im Gegensatz zum Südostkreis ehemalige Zentrumsmitglieder für die CDU stark machten. Die CDU-Kreispartei hatte am 25. Juni 1946 in vier Ortsvereinen 418 Mitglieder, davon in Ibbenbüren 324, Brochterbeck 41, Kattenvenne sechs und Lengerich 47.

Einen Aufschwung erhielt die Tecklenburger CDU erst, als prominente Protestanten wie der Münsteraner Professor Dr. Hans-Erich Stier in die CDU eintraten und auf Versammlungen als Redner sprachen.

Ein CDU-Aufruf aus dieser Zeit lautete: „Das gesamte christliche Volk beider Konfessionen muss in seiner politischen Willensbildung einig und geschlossen sein. Niemals darf es wieder politisch gespalten werden. Arbeiten Sie deshalb mit uns in der Christlich-Demokratischen Union für Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft.“

Stier wurde bei der Landtagswahl am 18. Juni 1948 als CDU-Kandidat des Kreises Tecklenburg in den Landtag gewählt und hat das Mandat bis 1970 ausgeübt.

In Lengerich hatte die CDU-Gründung einen schweren Start, da hier in einer protestantischen Stadt starke Vorbehalte gegen eine christliche Partei bestanden und die katholische Zentrumspartei in den Jahren bis 1933 keine Rolle gespielt hatte. In Lengerich kam es im Frühjahr 1946 zur Gründung des CDU-Ortsvereins. Die britische Militärregierung hat am 6. Mai 1946 die neugegründete CDU-Ortsgruppe Lengerich zugelassen.

Aus der Gründungszeit sind keine Protokolle überliefert. Das Papier war knapp, und telefonieren war bis ins Jahr 1946 hinein für private Gespräche verboten. So wird man sich persönlich zu Treffen verabredet und bei diesen Zusammenkünften Entscheidungen getroffen haben. Betreiber der Gründung eines CDU-Ortsvereins in Lengerich war sicher Werner Gengenbach. Geboren am 16. Dezember 1912 in Mannheim, evangelisch, ist er am 26. Januar 1942 von Neckargemünd nach Lengerich zugezogen. Hier heiratete er am 20. Juli 1940 in zweiter Ehe die in Bielefeld geborene und von Offenbach am 14. Mai 1940 zugezogene Johanne Beccard. Ihre gemeinsame Wohnung befand sich in der Bahnhofstraße 56. Werner Gengenbach war Journalist und Schriftleiter der Kreisausgabe der Westfälischen Nachrichten.

Zum ersten Vorstand gehörten: Ernst Altevogt, Uhrmachermeister; Heinrich Bünte, Bauer; Werner Gengenbach, Schriftleiter; Karl Günther, Buchhalter; Heinrich Menebröker, Schmied; Josef Mentrup, Postfacharbeiter; Walter Paul, Ingenieur; August Rethschulte, Postschaffner, und Friedrich Schäperklaus, Bauer. Vorsitzender wurde Werner Gengenbach. Die Geschäftsstelle befand sich im Hause Bahnhofstraße 56, dem Wohnsitz von Werner Gengenbach.

Wie schwer der Parteiaufbau war, ist aus den Mitgliederzahlen ersichtlich. Hatte die CDU- Lengerich am 1. Juli 1946 47 Mitglieder, waren es am 15. September 1946 (vor der ersten freien Wahl des Gemeindeparlaments) lediglich 58. Bis zum 20. Juli 1948 stieg die Zahl auf ganze 77 Mitglieder.

Auf Ortsebene wurden keine eigenen Programme erstellt, dies geschah auf überörtlicher Ebene. Allerdings wurde in Lengerich mit Aufrufen zum demokratischen Neubeginn geworben, zum Beispiel im Mai 1946 mit einem Plakat mit dem Titel: „Ruf zur Tat!“

„Klar müssen wir der Vergangenheit ins Auge sehen, uns eingestehen, dass seit Jahrzehnten zu viel versäumt wurde, um an das Alte, vor 1933 Gewesene, nur anzuknüpfen. Wir sind alles andere als Reaktionäre – im Gegenteil: Wir müssen ein neues Deutschland aufbauen – materiell und geistig. Die Einheit des Reiches ist hierfür selbstverständliche Voraussetzung. Wir müssen einen neuen, wahrhaft sozialen Staat schaffen im Geist der wahren christlichen Werte und unter Anerkennung des Privateigentums. Einen Staat frei von Klassenkampf. Einen Staat freier Menschen gleichen Rechts und gleicher Pflichten.“

Die erste freie Gemeindewahl am 15. September 1946 hatte eine Wahlbeteiligung von 78,59 Prozent. Die CDU errang zwar 31,1 Prozent der Wählerstimmen, erhielt aufgrund des Wahlsystems aber nur 14,3 Prozent der Ratsmandate. (Das Wahlsystem wird in einer weiteren Folge dargestellt.) Das bedeutete drei Ratsmandate, die Werner Gengenbach (Fraktionsvorsitzender) und die beiden Kaufleute Wilhelm Hense und Alfred Windmöller einnahmen. Bei den Wahlen zum Tecklenburger Kreistag am 13. Oktober 1946 war Wilhelm Hense als einziges CDU-Mitglied aus Lengerich im Kreistag vertreten.

Der Gemeinderat vom 17. Oktober 1948 wurde durch ein geändertes Wahlverfahren gewählt. Die CDU konnte lediglich ein Direktmandat erringen. Über die Reserveliste kamen vier Mandate für die CDU hinzu. Bei 27,14 Prozent der abgegebenen Stimmen war die CDU jetzt gerecht an der politischen Macht beteiligt. Folgende CDU-Mitglieder gehörten dem Rat an: Werner Gengenbach, Wilhelm Hense, Zimmermann Paul Krain und Landwirt Friedrich Vogelsang.

Werner Gengenbach wurde am 13. Dezember 1949 mit 14 Stimmen zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Er konnte sich gegen seinen Parteifreund Wilhelm Hense durchsetzen, der lediglich zwei Stimmen erhielt.

Die Ratsarbeit der ersten Wahlperiode war gekennzeichnet von dem Mangel und den Problemen der Nachkriegszeit. So wurde im Rat um Schulfragen gerungen: hier Bekenntnisschulen, dort Gemeinschaftsschulen. Die Wohnungsnot musste gelöst werden, denn aufgrund des großen Flüchtlingsstromes fehlte Wohnraum im großen Ausmaß. Die Parteipolitik spielte zu der Zeit sicher eine untergeordnete Rolle.

Bei der am selben Tag erfolgten Wahl des Tecklenburger Kreistages erhielt die CDU in Lengerich 27,85 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für die Lengericher- CDU konnte nur Werner Gengenbach über die Reserveliste in den Kreistag einziehen.

Am 12. August 1952 legte Werner Gengenbach sein Ratsmandat nieder, da er nach der Scheidung von seiner Ehefrau Johanne seinen Arbeitgeber wechselte und nach Münster verzog. Nachfolger als CDU Vorsitzender wurde Gerhard Blöcker, der in der nächsten Wahlperiode vom 9. November 1952 bis 27. Oktober 1956 neben vier weiteren CDU-Mitgliedern in den 21-köpfigen Stadtrat gewählt wurde. Blöcker blieb bis 1969 Vorsitzender der CDU-Ortsunion Lengerich.