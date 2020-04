Katholiken laden zu Messen ein

Unterschiedlich reagieren die Lengericher Kirchengemeinden auf die Möglichkeit, ab 1. Mai wieder Gottesdienste anzubieten – natürlich unter strenger Beachtung der während der Corona-Pandemie geltenden Verhaltensregeln.

„Wir setzen auf Sicherheit und brauchen dafür klare Vorgaben“, sagt Sigrid Holtgrave. Die Pfarrerin ist Vorsitzende des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde. Und in diesem Gremium sei man zu der Überzeugung gekommen, sich an den Empfehlungen der Evangelischen Landeskirche von Westfalen zu orientieren. Die EKvW habe empfohlen, nicht vor Mitte Mai Gottesdienste anzubieten.

Das Presbyterium werden am 6. Mai zur nächsten Konferenz zusammenkommen – über elektronische Medien. Dann könnte eine Entscheidung fallen, wann und in welchem Rahmen wieder Gottesdienste angeboten werden, erläutert sie im Telefongespräch mit der WN-Redaktion. Dann werde möglicherweise auch die Frage beantwortet, ob alle vier Kirchen oder weniger dafür zur Verfügung stehen. Den Gemeindegliedern bleibt vorerst nur die Möglichkeit, das Gottesdienstangebot der Lengericher Gemeinde im Internet zu nutzen. „Dieses Angebot wird es vorerst weiter geben“, unterstreicht Sigrid Holtgrave.

Definitiv wieder zu Messen einladen wird die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen . „In allen katholischen Kirchen“, unterstreicht Peter Kossen . gegenüber den Westfälischen Nachrichten am Telefon. Das werde am Wochenende der Fall sein. Bereits am Maifeiertag wird die Kolpingfamilie eine Messe halten. „Die haben in den vergangenen Jahren immer eine Mai-Andacht gefeiert“, erläutert der Leitende Pfarrer den Hintergrund dieses Angebots.

Allerdings werden die katholischen Gotteshäuser nur für einen begrenzten Personenkreis zur Verfügung stehen. „In der St.-Margareta-Kirche dürfen 50 bis 60 Gläubige an der Messe teilnehmen“, nennt er die Obergrenze. In der Kirche St. Michael wird dieser Kreis mit maximal 17 Personen deutlich kleiner sein, in St. Christophorus in Ladbergen dürfen 33 Gläubige an der Messfeier teilnehmen.

Dass diese Vorgaben dazu führen können, Gläubige abweisen zu müssen, will Peter Kossen nicht ausschließen. „Das ist dann leider so, aber umgerechnet steht uns je nach Kirche nur ein Sechstel bis ein Fünftel der eigentlichen Kapazität zur Verfügung“, rechnet er vor. Ein Stück weit abgemildert werden soll diese Beschränkung durch das Angebot zusätzlicher Gottesdienste. „Es wird Vorabendmessen in allen Orten geben, wo sonst keine angeboten werden“, berichtet er. Das wären Ladbergen, Lienen und Tecklenburg.

Keine katholischen Gottesdienste wird es vorerst in Ledde und Kattenvenne geben. Dort nutzt die katholische Kirchengemeinde die Gotteshäuser der evangelischen Gemeinden. „Darauf haben wir uns mit den evangelischen Kirchengemeinden verständigt.“

Gottesdienstbesucher in Lengerich, Ladbergen, Lienen, Tecklenburg und Leeden müssen sich auf einige Veränderungen einstellen. Es wird in den Messen nicht gesungen, deshalb liegen keine „Gotteslob“-Bücher aus. Die Teilnehmer sollen einen Mundschutz tragen, die Kollekte findet am Schluss des Gottesdienstes statt – die Körbchen stehen am Ausgang, werden nicht durch die Bankreihen gereicht.

Wie mit einem zentralen Punkt der Messfeier umgegangen wird, weiß Peter Kossen am Montag noch nicht endgültig zu beantworten. Es geht um die Spende der Kommunion. „Wir haben im Team schon darüber gesprochen und mehrere Möglichkeiten erwogen“, berichtet er. Die Überlegungen: Die Hostie könnte mit einer kleinen Zange oder Pinzette an die Gläubigen überreicht werden. Die Kommunionausteiler müssen direkt vorher ihre Hände desinfizieren oder Einmalhandschuhe tragen. Die Hostie könnte niedergelegt und dann vom Gläubigen aufgenommen werden. Egal, welche Lösung gewählt wird: „Die Kommunionausteiler werden einen Mundschutz tragen“, bekräftigt der Pfarrer.

Unverändert fortgesetzt wird das Einkaufshilfe-Angebot der katholischen Kirchengemeinde. Interessenten werden sich an Pfarrer Peter Kossen ( 0 54 81/84 61 592) oder Kaplan Ernst Willenbrink ( 01 71/61 09 626).