Die Mit-Mach-Aktion „Lengerich on bike“ beginnt trotz der Corona-Pandemie am 1. Mai. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Vom 1. Mai bis 30. September (wegen der Corona-Krise wird der Zeitraum um einen Monat verlängert) gilt es wieder, an mindestens 20 Arbeitstagen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Fahrradkilometer rund ums Homeoffice dürfen auch gezählt werden (zum Beispiel Fahrten zur Post oder zum Fensterverkauf beim Lieblingsitaliener in der Mittagspause).

Gute Argumente für eine Teilnahme gibt es nach Auffassung der Verwaltung genug. Wer regelmäßig zur Arbeit radelt, fördert nachhaltig seine Gesundheit und Fitness, schont die Umwelt und den eigenen Geldbeutel. Gerade weil derzeit alle Sporteinrichtungen geschlossen sind, sei es für alle wichtig, trotzdem in Bewegung – möglichst an der frischen Luft – zu bleiben.

Alle teilnehmenden Lengericher Unternehmen stehen bei „Lengerich on bike“ in einem freundschaftlichen Wettstreit: Prämiert wird das Unternehmen mit den durchschnittlich am meisten gefahrenen Kilometern je Mitarbeitendem (also die Anzahl der gefahrenen Gesamtkilometer geteilt durch die Anzahl der teilnehmenden Mitarbeitenden). Neu ist die Wertung des prozentualen Anteils der Radler an der gesamten Belegschaft. Damit sollen auch Personen mit kurzen Wegen zur Arbeit zur Teilnahme animiert werden.

Interessierte können sich auf der Internetseite der Stadtverwaltung (www.lengerich.de) unter Veranstaltungsübersicht informieren.

Anmeldungen – Einzelstarter und Teams – per E-Mail (onbike@lengerich.de) oder bei Claudia Meyer zu Tittingdorf ( 0 54 81/33-414).