Marcel Lammerskitten druckt in seinem Keller Faceshields

Eigentlich sollte im Keller von Marcel Lammerskitten kein 3D-Drucker stehen. Noch nicht. „Ich wollte ohnehin in absehbarer Zeit einen kaufen, das habe ich jetzt vorgezogen“, erzählt der 22-Jährige. Denn ein guter Bekannter hatte ihn angesprochen, ob er nicht bei „ Maker vs. Virus “ mitmachen möchte. Das ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft (gUG), die Faceshields (Gesichtsschilde) dezentral fertigt.

Der Lengericher hat nicht lange überlegt. Der 3D-Drucker steht seit Kurzem in seinem Keller, die Produktion der Gesichtsschilde läuft. „Die werden ausschließlich an Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime und mobile Pflegedienste verteilt, kostenlos“, fasst er die Intention der gUG zusammen.

Eigentlich sollte der 3D-Drucker erst später gekauft werden

Einen Drucker kaufen, anschließen und loslegen? Der gelernte Elektriker lacht. Der Markt ist groß, die Vielfalt der Angebote an 3D-Druckern entsprechend. Und dann ist da noch die entsprechende Software, die auf den heimischen PC geladen werden muss. Selbst wenn das erledigt ist, geht‘s noch nicht los mit dem Drucken. „Der Drucker muss individuell eingestellt werden, beispielsweise auf das Plastikmaterial, das verarbeitet werden soll.“ Es folgt ein kurzer Abriss, wie das geht. Fach-Chinesisch für den unbedarften Laien in Gestalt des Redakteurs.

„ Der Drucker muss individuell eingestellt werden. Der Drucker muss individuell eingestellt werden. “ Marcel Lammerskitten

Marcel Lammerskitten ist Mitglied im Hub Osnabrück/Emsland der gUG, so wird ein regionaler Zusammenschluss bezeichnet. Rund 60 Mitglieder gehören dazu. „Amtshilfe“ beim Einrichten? Fehlanzeige! „Fast jeder hat ein anderes Modell“, schmunzelt der 22-Jährige. Er hat seinen Drucker selbst eingerichtet. Eine Stunde und fünf Minuten hat es gedauert, bis das erste Face­shield gedruckt war.

Das hat ihn nicht zufriedengestellt. Nicht vom Produkt, sondern von der Zeit her. „Ich habe den Drucker dann umgebaut und optimiert“, berichtet er. Das Ergebnis? „Jetzt ist ein Gesichtsschild in 30 Minuten gedruckt.“

„ Der Drucker war mir nicht schnell genug. Ich habe ihn umgebaut und optimiert. Der Drucker war mir nicht schnell genug. Ich habe ihn umgebaut und optimiert. “ Marcel Lammerskitten

Entschieden hat sich der 22-Jährige für das „Schweden-Modell“, weil sich das an schnellsten drucken lasse. Merke: Auch bei den Face­shields gibt‘s Unterschiede. Was der Hausarzt bestätigen würde. „Der hatte sich ehrenamtlich engagiert, musste dabei ein Gesichtsschild tragen und hat hinterher erzählt, dass ihn das Gummiband sehr gestört habe, mit der die Maske fixiert wird.“ Marcel Lammerskitten hat ihm dann für die Praxis einige seiner Produkte überlassen. Die kommen ohne Gummiband aus, sitzen trotzdem sicher und drücken nicht, beschreibt er die Vorteile.

20 Minuten Abkühlphase nach dem Druck

Nach dem Druck muss der Träger fürs fertige Gesichtsschild 20 Minuten abkühlen. Immerhin wird er auf einer auf 80 Grad Celsius aufgeheizten Glasplatte gedruckt. Danach schaut Marcel Lammerskitten, ob noch Kanten entschärft werden müssen. Dann nimmt er eine 0,3 Millimeter dicke Folie zur Hand, schneidet die zu, macht vier Löcher hinein, klippt damit die Sichtmaske an den Träger – fertig ist das Gesichtsschild.

Die Lizenz für diese Maske erlaube nur die kostenlose Weitergabe an die genannten Personenkreis, nennt er den Grund, warum keine Bestellungen angenommen werden. Während sich der 22-Jährige auf diesem Weg ehrenamtlich engagiert, hat ihn die Corona-Krise bei seinen beruflichen Plänen etwas gebremst. Derzeit arbeitet der Lengericher als Projektentwickler bei einem Architekten. Im Herbst will er ein Elektro-Ingenieur-Studium beginnen. Einen Antrag auf Begabtenförderung hat er gestellt. „Es fehlte nur noch das persönliche Gespräch, da ist Covid-19 dazwischengekommen“, erzählt er. Jetzt soll das Gespräch im Mai in einem Video-Chat geführt werden.

Und wo will Marcel Lammerdkitten studieren? „Osnabrück oder Münster, das ist eigentlich egal. Wenn man in Lengerich wohnt, ist man ja quasi in der Mitte und erreicht beide Städte schnell.“