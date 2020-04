Ein ungewöhnlicher Open-Air-Auftritt von Tänzern des TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven hat am Montag am Senioren-Zentrum-Gempt stattgefunden: Das Standardpaar Eva Meer und Detlev Grollmisch präsentierte unter freiem Himmel sein Können – und machte seinen Besuch in Zeiten der Corona-Krise „zu den absoluten Höhepunkten im aktuellen Alltag der Senioren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung.

Neben bekannten Klassikern wie Tango und Wiener Walzer gehörten auch eher selten zu sehende Tänze wie der Slow-Foxtrott zum dargebotenen Repertoire. Die Bewohner versammelten sich mit Unterstützung des Pflege- und Betreuungspersonals an den Fenstern sowie auf den Balkonen und Terrassen zum Innenhof und spendeten dem Tanzpaar zum Schluss einem kräftigen Applaus.

Pflegedienstleiterin Kerstin Schink bedankte sich für die Aktion des TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven und sprach dem Initiator Thomas Derner ihren besonderen Dank aus.