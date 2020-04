Kundgebung in digitaler Form

Zum ersten Mal seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gibt es bedingt durch die weltweite Corona-Pandemie in diesem Jahr in Lengerich keine öffentliche Kundgebung zum Tag der Arbeit am 1. Mai.

„In Zeiten von Corona heißt es Abstand zu halten. Dennoch werden wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter unseren Tag der Arbeit 2020 und unser Maimotto ‚Solidarisch ist man nicht alleine‘ gemeinsam feiern – bunt, politisch, musikalisch und interaktiv. Das machen wir digital in den sozialen Netzwerken, auf der Webseite der DGB-Region Münsterland und mit einer Live-Sendung des DGB um 11 Uhr“, erklärt Wilhelm Hügging .

Der Vorsitzende des DGB-Ortsverbands Lengerich fordert, dass der Begriff Solidarität in der Krise kein bloßes Lippenbekenntnis bleibt und Arbeitgeber ihrer sozialen Verantwortung tatsächlich nachkommen. Dauerhafte Verschlechterungen für Arbeitnehmer beim Arbeits- und Gesundheitsschutz seien ebenso wenig hinzunehmen wie Einschnitte bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. „Wir fordern zum Beispiel echte Solidarität mit den Beschäftigten, die in Lengerich in der Corona-Krise für uns da sind. Gesundheitsschutz muss dabei an oberster Stelle stehen. Geregelte Arbeits- und ausreichend Ruhezeiten sind ein wichtiger Bestandteil der Gesundheit der Arbeitnehmer“. wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Wenn Arbeitgeber jetzt versuchen würden, alte Einfallstore erneut zu öffnen, indem sie zum Beispiel Aufweichungen beim Arbeitszeitgesetz fordern, dann werde der DGB ihnen auf die Finger klopfen. „Solidarisch ist man nicht alleine – das bedeutet auch, dass ein funktionierender Sozialstaat niemanden mit den Risiken des Lebens alleine lässt. Gerade in der Corona-Krise erleben wir, wie überlegen solidarische Systeme sozialer Sicherung gegenüber jeder Form privater Absicherung sind“, meint Wilhelm Hügging.

Jetzt zeige sich gerade im Gesundheitswesen, dass jahrzehntelange Privatisierung und Ökonomisierung ein Irrweg gewesen seien. Die Stabilisierung und Steigerung der gesetzlichen Rente als einzig zuverlässiger Weg zur Sicherung eines Alters in Würde für Männer und Frauen gehöre für den Gewerkschaftsbund ebenso dazu wie die zügige Umsetzung der Grundrente.

Für diese und viele weitere Themen will der DGB am 1. Mai in die Öffentlichkeit gehen – nur in einer anderen Form. Alle Bürger seien zum Mitmachen eingeladen und zum übermitteln einer Solidaritätsbotschaft. „Wie das geht, steht auf unserer Webseite“, erklärt Wilhelm Hügging.

Das Video-Grußwort und weitere Mai-Botschaften unter www. münsterland.dgb.de; Live-Stream zum 1. Mai und Mitmachaktionen unter https://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit.