Ein Zoo im Miniatur-Format

Elefanten, Eisbären, Pinguine, Tiger und ein Nashorn, das dem Pfleger aus der Schubkarre frisst. Das kann nur ein Zoo sein. Die Vermutung trifft zu. Ein Tierpark in Lengerich? Auch das ist richtig, allerdings nur mit einem großen „Aber“. Der Zoo ist nicht öffentlich zugänglich, die Tiere leben nicht, sondern sind Playmobil-Figuren. Gebaut hat ihn der elfjährige Liron Dietrich.

„Nicht nur meinem Sohn ist in der Corona-Pandemie die Decke auf den Kopf gefallen“, erzählt Pamela Dietrich . Sie sprechen viel miteinander, auch über Ausflüge, die rückblickend in ferner Vergangenheit stattgefunden haben. Dabei ist der Trip zur Playmobil-Ausstellung in Hamm erst im vergangenen Jahr gewesen. „Bauen wir mal was auf, Mama Du hast so viel“, habe ihr Sohn vorgeschlagen.

Wobei das mit dem „mal was aufbauen“ ziemlich untertrieben ist. Herausgekommen ist am Ende ein richtiger Zoo. Und auch der stellt, obwohl er „ein halbes Zimmer in Anspruch nimmt“, nur einen Teil der Playmobil-Schätze zur Schau. „Ich interessiere mich seit meiner Kindheit für die Figuren“, räumt Pamala Dietrich am Telefon ein. Der mögliche Grund für dieses Hobby: Die Firma Brandstätter brachte 1974 die ersten Figuren auf den Markt, dem Geburtsjahr der Lengericherin.

Der Zoo nimmt ein halbes Zimmer in Anspruch

Dass am Ende ein Zoo aufgebaut worden ist, hat nach ihren Worten einen einfachen Grund: „Zoos oder Tierparks kann man ja im Moment nicht besuchen, weil die geschlossen sind.“ Diese Adressen hat die Familie früher oft angesteuert. „Als Liron klein war, hatten wir eine Dauerkarte für den Zoo in Münster“, erzählt die Mutter. Der Zoo in Gelsenkirchen sei schön, berichtet sie. Für Familien mit kleinen Kindern empfiehlt sie die Tierparks in Nordhorn und Rheine als Ausflugsziele – wenn die denn wieder geöffnet sind.

Aufgebaut worden ist der heimische Zoo „aus dem Bauch heraus“. Was zur Folge hatte, dass immer wieder mal was hin und her geschoben wurde. Jetzt ist eine klare Struktur zu erkennen. „Wenn man hinein geht, ist links die Meeresabteilung mit Delfinen, Pinguinen und Seehunden“, beschreibt Pamela Dietrich den Aufbau.

Und der heimische Tierpark ist sehr besucherfreundlich: Hunde dürfen mitgebracht und Robben und Pinguine gefüttert werden. Zudem gibt es – für den Kenner – einige Besonderheiten zu entdecken. „Es sind die ersten Zoo-Figuren von Playmobil aus dem Jahr 1980 dabei“, sagt Pamela Dietrich mit Stolz in der Stimme.

Ein Zoo im Miniatur-Format 1/15 Der Playmobil-Zoo aus der Totalen. Foto: Dietrich

Im Playmobil-Zoo gibt es auch ein Gehege mit Pandas. Foto: Dietrich

Wenn die Besucher hungrig werden, können sie die Pizzeria aufsuchen. Foto: Dietrich

Baum und Brücke, im Zoo bleiben keine gestalterischen Wünsche offen. Foto: Dietrich

Dieses Bild verdeutlicht die abwechslungsreiche Gestaltung des Zoos. Foto: Dietrich

Liron beim Aufbau des Miniatur-Zoos. Foto: Dietrich

Ungewöhnlich: Ein Nashorn frisst aus einer Schubkarre, die ein Tierpfleger hält. Foto: Dietrich

Vom Riesenrad hat man einen guten Überblick auf die Anlage. Foto: Dietrich

Hingucker: der beleuchtete Flamingo. Foto: Dietrich

Darf nicht fehlen: Ein Bereich, in dem die jungen Zoo-Besucher spielen können. Foto: Dietrich

Blick durch die Anlage auf den beleuchteten Flamingo. Foto: Dietrich

Auch ein Eisbär findet sich in der Miniaturwelt. Foto: Dietrich

Mit einem Löffel glättet Liron die begehbaren Flächen im Zoo. Foto: Dietrich

Das Eingangsportal des Playmobil-Zoos. Foto: Dietrich

Blick aufs Elefantenhaus. Foto: Dietrich

Die Faszination für die Brandstätter-Spielzeuge hat sie bis heute nicht verlassen. Sicherlich ein Grund dafür, dass beim Aufbauen ein richtiger Zoo entstanden ist und keine Streichelzoo-Ecke. Der Bau des Tierparks ist ziemlich abgeschlossen. Gibt es schon Pläne für weitere Playmobil-Projekte? An fehlenden Exponaten würde das mit Sicherheit nicht scheitern. „Wir haben noch nicht darüber nachgedacht“, sagt die Lengericherin. Schöner wäre es, wenn sich der Alltag in der Corona-Krise langsam normalisieren würde – unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen –, wünscht sie sich.