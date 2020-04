Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta erhält eine neue Orgel. Das heißt, keine neue, sondern eine gebrauchte. Das Musikinstrument kommt aus dem Mutterhaus der Vorsehungsschwestern in Münster. „Ein Zufall“, wie Pfarrer Peter Kossen im Telefonat mit den Westfälischen Nachrichten einräumt.

Handlungsbedarf bei der jetzt noch in Betrieb befindlichen Orgel ist gegeben. „Fachleute haben einen hohen Renovierungsbedarf festgestellt“, stellt der Seelsorger fest. Die geschätzten Kosten: rund 80 000 Euro. Ein Betrag, der von der Kirchengemeinde nur schwer zu stemmen gewesen wäre.

Der „Glücksfall des Jahres 2020“, so beschreibt der Leitende Pfarrer das Ganze. Der Kontakt zum Mutterhaus sei aufgenommen worden, weil der Orden in Münster eine neue Kapelle gebaut habe. Die vormals in der Mutterhauskirche genutzten Stühle mit Kniebank hat die Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen übernommen. insgesamt sind es 155 Stück. 100 davon sollen nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in der Kirche Maria Frieden in Lienen zum Einsatz kommen. 55 stehen jetzt in der Werktagskirche in St. Margareta.

„Als wir darüber sprachen, kam die Rede zufällig auch auf die Orgel in der Mutterhauskirche.“ Das Instrument ist zu groß für die neue Kapelle in Münster. In die St.-Margareta-Kirche passt sie ohne Probleme. Damit wird die teuere Sanierung der alten Orgel überflüssig. „Wir haben die Kirchenorgel der Vorsehungsschwestern zu einem sehr fairen Preis übernehmen können“, freut sich Peter Kossen.