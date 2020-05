Klare Siege der SPD

Am 15. September 1946 fanden in Lengerich – wie auch in den anderen westfälischen kreisangehörigen Gemeinden und Ämtern – die ersten Kommunalwahlen nach dem Zweiten Weltkrieg statt; die Wahlen in den Stadt- und Landkreisen folgte am 13. Oktober 1946. Auch wenn es sich um die ersten allgemeinen Nachkriegswahlen handelte, an denen alle Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 21. Lebensjahr ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer Religion teilnehmen konnten, gab es dennoch Einschränkungen. Nicht wahlberechtigt waren diejenigen, die erst nach dem 12. Mai 1946 nach Lengerich gekommen waren, sowie frühere NSDAP-Mitglieder, denen im Entnazifizierungsverfahren das Wahlrecht entzogen worden war.

Nur diejenigen, deren Namen in dem am 19. August 1946 veröffentlichten Wahlregister eingetragen waren, durften an der Wahl teilnehmen. Die Kandidaten, die mindestens 25 Jahre alt sein mussten, wurden vorher vom Entnazifizierungshauptausschuss in Tecklenburg geprüft und schließlich von der britischen Militärregierung zugelassen.

Ausschuss prüft Ratsbewerber, Militärregierung erteilt Zulassung

1946 konnte die SPD mit ihrer relativen Mehrheit der Stimmen 76,2 Prozent der Sitze erringen – wie war dies möglich? Der Grund lag in dem Wahlsystem, das die Briten maßgeblich beeinflusst hatten. Zum besseren Verständnis seien zwei für das Wahlsystem zentrale Begriffe kurz erläutert. Beim Mehrheitswahlrecht ist derjenige Kandidat gewählt, welcher eine bestimmte Mehrheit (relativ oder absolut) der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen kann, während die für die unterlegenen Kandidaten abgegebenen Stimmen unter den Tisch fallen. Bei der Verhältniswahl hingegen richtet sich die Anzahl der von den Parteilisten erworbenen Mandate nach ihrem verhältnismäßigem Anteil an den abgegebenen Stimmen.

Ursprünglich hatten die Briten ein reines Mehrheitswahlrecht favorisiert; der deutsche Wahlrechtsausschuss, der im Dezember 1945 von den Briten berufen worden war und der in Bünde tagte, erreichte wenigstens, dass „nur“ drei Viertel der Abgeordneten direkt gewählt wurden, während ein Viertel über eine Liste prozentual der abgegebenen Stimmen für die zugelassenen Parteien benannt wurde. Durch die Kombination der beiden Wahlsysteme sollten die Vorteile beider Ansätze (Bildung klarer Mehrheiten und Verhinderung einer Zersplitterung in kleine Parteien versus Gewährleistung von Gerechtigkeit) miteinander vereinigt werden.

Fünf Wahlbezirke mit jeweils drei Kandidaten einer Partei

In Lengerich wurden fünf Wahlbezirke gebildet; für jeden von ihnen stellten die Parteien jeweils drei Kandidaten auf. In einer Informationsbroschüre der britischen Militärregierung mit dem Titel „Örtliche Wahlen. Wählen ist die erste Bürgerpflicht“ vom August 1946 heißt es: „Die Kandidaten sind namentlich, in alphabetischer Reihenfolge, auf den Stimmzetteln aufgeführt.“ Jeder Wahlberechtigte konnte in geheimer Wahl maximal drei Vertreter für die Gemeindeversammlung direkt wählen; „Sie dürfen nicht mehr als eine Stimme für jeden einzelnen Kandidaten abgeben,“ so die Vorgabe der britischen Militärregierung.

In Lengerich errang die SPD alle 15 Direktmandate; entsprechend dem Verhältniswahlrecht wurden über die Reserveliste drei Ratsmitglieder von der CDU , zwei von der FDP sowie ein weiteres von der SPD gestellt. Dem ersten gewählten Stadtrat in Lengerich gehörten mit Anna Dunkel und Alwine Burghardt immerhin zwei Frauen (beide SPD) an. In anderen münsterländischen Städten und Gemeinden sorgte das Wahlsystem für ähnlich spezielle Ergebnisse, allerdings zugunsten der CDU – im Landesdurchschnitt errang die CDU mit 46,0 Prozent der Stimmen 66,3 Prozent der Mandate in den Stadt- und Landkreisen.

Diese Wahlergebnisse, die die politische Situation nur unzureichend wiedergaben, verstärkten auf deutscher Seite die Abneigung gegen dieses Wahlsystem, denn es begünstigte die großen Parteien, während kleinere Gruppierungen keine Chancen hatten, einen Kandidaten durchzubringen. Inzwischen hatten die Briten einen Landtag berufen, der sich am 2. Oktober 1946 in Düsseldorf konstituierte und umgehend einen Ausschuss mit der Vorbereitung einer Landtagswahl beauftragte. Die Überlegungen des früheren Wahlrechtsausschusses flossen ein in das Gemeindewahlgesetz am 6. April 1948. Neu waren unter anderem die Bildung von Ein-Mann-Wahlkreisen sowie die weitgehend gleiche Berücksichtigung von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.

1948 werden die Ergebnisse der Kommunalwahl 1946 korrigiert durch ein neues Wahlrecht

Um die Ergebnisse der Kommunalwahl von 1946 rasch zu korrigieren, und um die neugewonnene Souveränität Nordrhein-Westfalens erfahrbar zu machen, wurden für den 17. Oktober 1948 neue Kommunalwahlen angesetzt – also nach nur zweijähriger Legislaturperiode. Für die neu zu wählenden Gemeindevertreter wurde im Gemeindewahlgesetz in Paragraf 45 eine Amtsdauer von vier Jahren festgelegt.

Gemäß der Einwohnerzahl wurden 1948 in Lengerich zwölf Wahlbezirke gebildet – die SPD gewann elf Direktmandate, die CDU brachte einen Vertreter direkt durch. Über die Reserveliste kamen vier weitere CDU-Vertreter und drei FDP-Vertreter in den Stadtrat, in dem die Sozialdemokraten die Mehrheit behielten und Heinrich Hüsemann wiederum zum Bürgermeister wählten.