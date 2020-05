Alle Bioabfälle aus dem Kreis Steinfurt werden im Kompostwerk in Saerbeck kompostiert. Wie vielen Lengericher BürgerInnen bekannt sein dürfte, gelangt auch der Lengericher Biomüll nach Saerbeck in die Kompostierungsanlage des Kreises im Bioenergiepark.

Aus dem Biomüll wird feinkrümeliger und zertifizierter Kompost erzeugt, der kostengünstig vor Ort abgegeben wird. Dafür muss der Biomüll frei von Fremd- und Störstoffen sein, da es ansonsten zu einer starken Verunreinigung des Endproduktes und auch zu Beschädigungen in der Anlage kommen kann. Daher gilt: „Kein Plastik in die Biomülltonnen!“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Es dürfen ausschließlich kompostierbare Küchen- und Grünabfälle in die Biotonne gefüllt werden.

Der Biomüll aus der Küche kann entweder direkt in die Biomülltonne geworfen oder vorher in Papiertüten, Zeitungspapier und auch in kompostierbaren Biobeuteln mit dem „Keimlingssymbol“ eingewickelt werden. Mit einigen Lagen Strauchschnitt in der Biotonne werden die Bioabfälle aufgelockert. Damit werden zudem Fäulnisprozesse unterbunden. Auch einige Lagen Zeitungspapier oder Pappe auf dem Boden der Tonne verhindert das Festkleben feuchter, organischer Abfälle bei der nächsten Leerung.

Auch in diesem Jahr wird der angelieferte Biomüll der einzelnen Städte und Gemeinden von einem unabhängigen Institut direkt in der Kompostierungsanlage in Saerbeck kontrolliert und bewertet.

Eine solche Kontrolle des Lengericher Biomülls soll am Donnerstag, 14. Mai, dort stattfinden. Die Benutzer einer Biotonne werden gebeten, auf die richtige Befüllung zu achten, schreibt die Stadtverwaltung.