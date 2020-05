Die Sonntagsgottesdienste in der evangelischen Kirchengemeinde sollen ab 24. Mai in der Stadtkirche, der Kirche Hohne und in der Johanneskirche wieder aufgenommen werden. Grundlage dafür ist das detaillierte Hygiene- und Sicherheitskonzept der Evangelischen Kirche von Deutschland ( EKD ) und der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW), heißt es in einer Mitteilung des Presbyteriums.

Festgelegt werden in dem Konzept die maximale Besucherzahl der Gottesdienste, angelehnt an die Größe des Kirchenraums, die Einhaltung der Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter), die Tragepflicht eines Mund-Nase-Schutzes, das Eintragen in Teilnahmelisten am Eingang sowie der Verzicht auf Gesang. Ein geordnetes Betreten und Verlassen des Gotteshauses auf vorgegebenen Wegen – möglichst durch unterschiedliche Türen – zählen ebenfalls zu den Vorgaben. Obligatorisch sind nach Angaben des Presbyteriums das Bereitstellen von Spendern zur Handdesinfektion und Mundmasken für diejenigen, die ohne kommen.

Kein Gesang und getrennte Ein- und Ausgänge

Da sich diese Vorgaben in der Bodelschwingh-Kirche nicht umsetzen lassen, werden dort bis auf Weiteres keine Gottesdienste gefeiert, beschloss das Presbyterium. Oberstes Kriterium bei Veränderungen sei die Gesundheit der Gemeindeglieder, heißt es im Bericht.

Weiteres Thema in der Sitzung, die per Videokonferenz abgehalten wurde, war neben der Begrüßung der neuen Presbyter durch die Vorsitzende, Pfarrerin Sigrid Holtgrafe, das neue Gemeindehaus und die Besetzung von Ausschüssen. Die EKvW hat die Kirchenordnung geändert, damit Presbyteriumsbeschlüsse, die per Videokonferenz gefasst werden, rechtskräftig sind, heißt es in er Pressemitteilung.

Pfarrer Torsten Böhm berichtete aus dem Arbeitskreis „Neues Gemeindehaus“, der sich per Videokonferenzen mit dem Architekten Marc Hehn (Münster) bespricht und die Machbarkeit von besonderen Wünschen der verschiedenen kirchlichen Arbeitsbereiche und Mitarbeitenden im Gemeindehaus-Bauplan berät. Der Kirchenkreis Tecklenburg wird voraussichtlich im September nach Münster umziehen. Im Herbst soll mit dem Abriss der kircheneigenen Gebäude am Kirchplatz begonnen werden. Anschließend folgt der Neubau des Gemeindehauses.

Im Herbst sollen die Gebäude nördlich des Kirchplatzes abgerissen werden.

Besetzt wurden in der Sitzung die Fach- und Unterausschüsse des Presbyteriums. Vertreterin der Kirchengemeinde in der Kreissynode sind Finanzkirchmeisterin Ute Miensopust, Baukirchmeister Reinhold Lindemann und die Presbyter Werner Hülsmeier und Reiner Riesenbeck. Ihre Vertreter sind die Presbyter Ingrid Stöppel, Herward Kipp, Stefan Neuenfeld und Eckhard Vietmeier. Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinde sind qua Amt Mitglieder der Kreissynode.