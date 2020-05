„Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen, schön wieder hier zu sein“, klingt es aus den kehlen der „Uhus“. Der Name leitet sich ab von der Beschreibung „Unter Hundertjährige Sänger“. Diese stehen an diesem Tag unweit des Maibaums im Innenhof des Senioren-Zentrums-Gempt. Schnell öffnen sich viele Fenster, freudig erwartungsvolle Gesichter erscheinen.

„Ja, wir haben hier schon Volks-, Wander-, Seemanns- und Friedenslieder gesungen“, erläutert Dr. Reinhold Hemker, Mitglied der „Uhus“ und Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Steinfurt. „Aber so wichtig wie dies-mal war es wohl noch nie“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. In Abstimmung mit Marie-Luise Hindemith , Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes (OV) Lengerich/Tecklenburg, und Pflegedienstleiterin Kerstin Schink hatte er den Anstoß für die Veranstaltung gegeben.

„Die Bewohner finden diese Abwechslung toll“, strahlt Christopher Schücker, Leiter des Sozialen Dienstes, der das Event für die Senioren intern organisiert hat. „Gerade in dieser Zeit, in der wir im Gebäude keine derartigen Konzerte anbieten können, ist so etwas sehr willkommen.“

Im Haus ließ Reinhold Hemker Liederhefte verteilen, damit alle Anwesenden mitsingen können. Aber viele Bewohner sangen auswendig mit, dirigierten oder wippten und klatschten im Takt. So wurden Erinnerungen an Lilli Marleen vor der Kaserne, die Gedanken, die frei sind, und die Tour hoch auf dem gelben Wagen geweckt.

Evergreens wecken Erinnerungen

Marie-Luise Hindemith sowie ihre Mitstreiter Brigitte Kaiser und Ernst-Otto Heilmann bleiben nicht ruhig, sondern stimmen fröhlich mit. Dabei winken sie zu den Fenstern, wo sie Mitglieder ihres Ortsverbandes entdecken. „Wir laden Sie ein zu den regelmäßigen Treffen und weiteren Veranstaltungen zu kommen, sobald das wieder möglich ist“, wirbt die Vorsitzende, nachdem sie die Aufgaben von Deutschlands größtem Sozialverband beschrieben hat. „ VdK steht auch für ‚Verband der Kümmerer‘ für die Schwachen und Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft‘.“

„Wir wollen den Menschen Freude machen“, erläutert Reinhold Hemker, warum die „Uhus“ derzeit kreisweit ehrenamtlich vor Altersheimen musizieren und dafür auch gerne Spenden für Hilfsprojekte in Afrika annehmen. Verstärkung haben sich durch Pfarrer Harald Klöpper erfahren, der die Musiker mit rhythmischem Trommeln unterstützt. Die „Uhus“ Ulla und Harald Lude, Hildegard Strodt-Sievers, Peter Junk und Gerd Endemann nehmen die Verstärkung gerne an und leiten mit „Sierra Madre“ und „Möge die Straße uns zusammenführen“ den Abschied ein. Den begleiten die Bewohner, indem sie Tücher schwenken.

„Das wiederholen wir“, verspricht Christopher Schücker den Bewohnern des Seniorenzentrums und füttert eifrig die Spendenbox der „Uhus“.