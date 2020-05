Das Miteinander von Wohnen, Gewerbe und sozialen Einrichtungen wollen CDU und FDP im Bereich der Bahnhofstraße zwischen Kontor und Auf der Laar ermöglichen. In einem gemeinsamen Antrag an den Stadtrat fordern die Fraktionen die Schaffung eines modernen urbanen Straßenabschnitts.

In dem Antrag verweisen die beiden Parteien auf „zahlreiche Leerstände“ in diesem Abschnitt der Fußgängerzone. Die Ladenlokale im Erdgeschoss der Häuser seien teilt durch Zuschnitt und Größe für den Handel nicht geeignet. Das stelle ein zusätzliches Handicap bei der Nutzung dar und verhindere Investitionen. „Ohne die Sicherheit, eine langfristige Vermietung realisieren zu können, wird nicht in den Altbestand investiert“, heißt es im Antrag.

Auch der vielleicht beabsichtigte Verkauf von Immobilien scheitere daran, dass eventuelle Nutzer Abstand vom Kauf nehmen, weil es für das Erdgeschoss kein Konzept gebe. Von der Festsetzung eines „urbanen Gebietes“ für diesen östlichen Teil der Bahnhofstraße erhoffen sich die beiden Fraktionen Impulse für Investoren und andere Interessenten.

Durch die Festlegung „urbanes Gebiet“ würden Wohnungsbau und Errichtung sozialer Einrichtungen planungsrechtlich erleichtert. Neben Gewerbebetrieben könnten sich Wohn- und Gewerbenutzung mit Einzelhandel, Büros. kulturellen, sozialen und sonstigen Einrichtungen mischen, argumentieren CDU und FDP. Der Einzelhandel sollte allerdings nicht großflächig sein, heißt es einschränkend in ihrem Antrag. Mit dem wird sich jetzt der Planungs- und Umweltausschuss befassen.