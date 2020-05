Lengerich -

Europaweite Regelungen fordert Bürgermeister Wilhelm Möhrke von der Politik, nachdem in fleischverarbeitenden Betrieben Corona-Fälle aufgetreten sind. Auch in Lengerich wurden dort Beschäftigte untersucht. Am Freitagnachmittag lagen 243 von 245 Ergebnissen vor – alle negativ.