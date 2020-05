So stark die Zahl der Menschen, die in Lengerich aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind, von Ende März bis Mitte April angestiegen ist, so groß ist seit dem Höhepunkt in etwa auch der Rückgang. Laut Kreisverwaltung waren am Freitag noch sechs Einwohner infiziert. Damit hat die Stadt inzwischen auch den „Spitzenplatz“ verlassen, den sie kreisweit längere Zeit inne hatte. In den Nachbarkommunen waren die Zahlen zuletzt auf niedrigem Niebau recht stabil oder leicht fallend. In Tecklenburg gab es gestern noch zwei Infizierte, in Ladbergen einen und in Lienen vier. Die meisten Infizierten wurden in Ibbenbüren (20), Rheine und Emsdetten (jeweils 18) gezählt.