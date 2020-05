Erste brannte nur der Aufsitzrasenmäher, dann auch noch das Satteldach der Garage: Auf einer Hofanlage in Aldrup musste die Freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag einen Garagenbrand bekämpfen, der infolge eines technischen Defekts entstanden war.

Bereits beim Rasenmäher habe der Aufsitzrasenmäher Probleme gemacht, wusste Feuerwehr-Einsatzleiter Björn Schilling am Einsatzort auf dem Anwesen am Stutenkamp zu berichten: „Der Besitzer hat den Mäher dann nach dem Mähen in den Schoppen gestellt“, so Björn Schilling weiter. Kurze Zeit später sei der Rasentrecker dann offenbar in Brand geraten.

Björn Schilling: „Der Besitzer hat dann erst selber Löschversuche unternommen und als er dann gemerkt hat, dass das wohl nichts wird, hat er die Feuerwehr gerufen.“ Um 15.14 Uhr war die Wehr daraufhin zunächst zu einem Kleinbrand alarmiert worden, doch mit Übergreifen der Flammen auf das Dach der etwa 40 Quadratmeter großen Garage seien dann um 15.21 Uhr noch einmal weitere Kräfte nachalarmiert worden, so der Einsatzleiter.

Suche nach Glutnestern unter dem Dach

Mithilfe eines Trupps im Korb der Drehleiter und eines weiteren Trupps vom Boden aus, jeweils unter Atemschutz, habe man dann den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Um jedoch alle Glutnester zu beseitigen, mussten die Wehrleute große Teile des Daches abtragen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten an der Brandstelle keine näheren Angaben gemacht werden.