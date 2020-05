Ein besonderer Urnengang

Sollte noch jemand mit dem Gedanken spielen, sich bei der Kommunalwahl am 13. September um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben, wird diese Person voraussichtlich einige Tage mehr Zeit haben, diese Entscheidung zu treffen und auch die gegebenenfalls dafür erforderlichen Unterschriften zu sammeln. Heute und morgen finden im Landtag Lesungen zu einem Gesetzentwurf von CDU , SPD und FDP statt. Und der sieht unter anderem vor, dass Wahlvorschläge bis zum 48. Tag vor dem Urnengang eingereicht werden müssen und nicht wie ursprünglich vorgesehen bis zum 59. Tag. Mit dieser und vielen anderen Fragen befasst sich aktuell Niklas Schulte . Er ist in der Stadtverwaltung federführend für die Vorbereitung der Kommunalwahlen in Lengerich zuständig.

Dass Stadtrat, Bürgermeister und Landrat am zweiten Septemberwochenende trotz Corona-Pandemie gewählt werden, davon geht der stellvertretende Leiter des Bürgermeisterbüros angesichts der Vorarbeiten in Düsseldorf fest aus. Ebenso klar ist für ihn aber, dass manches anders sein wird als sonst üblich. Beispielhaft verweist er darauf, dass der Gesetzentwurf vorsieht, „Wahlorgane“ vom Verhüllungsverbot zu befreien, damit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann. Niklas Schulte sagt, es werde in den Wahllokalen wohl auch Plexiglasscheiben geben. Wie es mit der Identifizierung der Wähler laufen wird, ob die zumindest kurzzeitig „unverhüllt“ sei müssen, das sei einer von vielen offenen Punkten, mit denen er derzeit noch leben müsse.

Klar ist seinen Worten zufolge hingegen: In Lengerich werden mindestens 120 Wahlhelfer benötigt. Es gibt 16 Wahllokale und 17 Stimmbezirke. Zwar spricht momentan einiges dafür, dass Amtsinhaber Wilhelm Möhrke bei der Bürgermeisterwahl allein auf dem Stimmzettel stehen wird. Aber eine Stichwahl ist dennoch durchaus wahrscheinlich, denn es gibt mehrere Bewerber auf den Posten des Landrats. Und auch darüber, wer in Steinfurt das Rennen macht, entscheiden die Wähler am 13. September,

Also werden wohl auch zwei Mal Wahlhelfer im Einsatz sein. „Wir sind froh über jeden, den wir gewinnen können“, formuliert Niklas Schulte seine Hoffnung auf ausreichend Unterstützer. Später als zunächst geplant werde im Vorfeld der Wahlausschuss tagen. „Das passiert wohl frühestens am 27. Juli.“ Daraus folgernd sei damit zu rechnen, dass die Wahlbenachrichtigungen etwa Mitte August in die Post gehen.

Die derzeit noch verbleibende Vorbereitungszeit von etwa dreieinhalb Monaten sind nach Einschätzung des Verwaltungsmitarbeiters nicht viel. Die Kommunen im Land stünden vor einer „sehr großen Herausforderung“, um bis zum 13. September alles Notwendige auf den Weg zu bringen und dabei zugleich den Erfordernissen während der Corona-Pandemie gerecht zu werden.

Nicht so groß wie zu „normalen Zeiten“ dürfte die Herausforderung für sogenannte Einzelbewerber sein, also jene, die ohne Partei im Rücken antreten. Der Gesetzentwurf von CDU, SPD und FDP sieht vor, dass sie weniger Unterstützerunterschriften benötigen. Wer für den Rat kandidiert, so Niklas Schulte, benötige lediglich drei und nicht mehr fünf, wer Bürgermeister werden möchte, die dreifache Anzahl der Ratsmitglieder, also 96 und nicht mehr 160.

Wer am 13. September als Wahlhelfer bei der Kommunalwahl dabei sein möchte, kann sich an Sabine Beer in der Stadtverwaltung wenden (E-Mail s.beer@lengerich.de, 0 54 81/33 424).