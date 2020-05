Vor zwei Wochen berichteten die Westfälischen Nachrichten über den neuen Spielplatz im Quartier L an der Bergstraße und die Verärgerung von Anwohnern darüber, dass der, obwohl längst fertiggestellt, immer noch nicht freigegeben war. Der Grund dafür war offenbar die fehlende oder mangelhafte Kommunikation zwischen Stadtverwaltung als Aufsichtsbehörde und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), der für die Erschließung des Baugebietes und damit auch den Bau des Spielplatzes zuständig war. Nun verkündete Frank Lammert, Beigeordneter der Stadt, am Donnerstagabend im Planungsausschuss, dass die Abnahme erfolgt und der Zaun entfernt sei. Der Spielplatz könne somit genutzt werden. Ob das in Zusammenhang mit dem Pressebericht steht oder aber auch ohne die öffentlichen Klagen der Anwohner jetzt passiert ist, sagte Lammert nicht.