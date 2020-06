Ausleihe startet am 23. Juni

Ferien 2020 – wer hätte gedacht, dass sich dieser Begriff mal eigenartig anhört, nachdem die Lernenden schon viele Wochen zu Hause bleiben mussten. Umso schöner, dass so langsam wenigstens etwas Normalität einkehrt, schreibt die Stadtbücherei und verweist auf den Sommerleseclub, der seit Jahren während der Ferien durchgeführt wird. Das wird auch in diesem Jahr so sein – allerdings mit einigen Veränderungen und Einschränkungen.

Die Abfrage der gelesenen Medien wird erstmals ausschließlich online durchgeführt, auf eine gemeinsame Abschlussveranstaltung muss verzichtet werden. Trotzdem vergibt die Jury wieder Oskars in noch geheimen Kategorien und alle erfolgreichen Teilnehmenden nehmen automatisch an der Verlosung von schönen Preisen teil, heißt es in der Mitteilung weiter.

Keine gemeinsame Abschlussveranstaltung

Das Team der Stadtbücherei wünscht allen Lesebegeisterten in diesem außergewöhnlichen Jahr viel Freude und Abwechslung in der Ferienzeit und hofft, dass durch den Sommerleseclub möglichst viele Einzelpersonen und Teams Spaß und Spannung erleben.

Teilnahmebedingungen: Anmeldung in der Stadtbücherei, dort erhalten die Teilnehmer die PIN für das Online-Logbuch, das Print-Logbuch und die Leseclub-Karte. Unabdingbar ist ein gültiger Ausweis der Stadtbücherei (wer noch keinen hat: den gibt‘s dort). Anmeldeformular und Benutzungsordnung gibt es im Internet (https://lengerich.bibliotheca-open.de).

Man kann alleine oder als Team (zwei bis maximal fünf Personen) am Sommerleseclub teilnehmen. Das Alter ist egal. Für eine erfolgreiche Teilnahme benötigen eine bis drei Personen mindestens drei Stempel, wenn das Team mehr als drei Mitglieder hat, muss jedes Teammitglied mindestens einen Stempel sammeln. Stempel gibt es für gelesene Bücher, Hörbücher oder die Teilnahme an Veranstaltungen.

Einige Aktionen sind terminiert, kurzfristig können weitere folgen

Aktionen: Da aktuell nicht absehbar ist, wie sich die Coronapandemie entwickelt, werden einige Aktionen kurzfristig bekanntgegeben. Infos dazu in der Stadtbücherei, telefonisch (während der Öffnungszeiten) oder im Internet. Finden Aktionen statt, müssen die geltenden Hygiene-Maßnahmen (unter anderem Abstand, Mund-Nasen-Maske) beachtet werden.

Bereits terminierte Aktionen in der Stadtbücherei (dafür gibt‘s bei Teilnahme einen Stempel und – vielleicht – einen Oskar): Green-Screen-Fotoshooting am 14. Juli von 10 bis 12 Uhr. Anmeldungen (acht Plätze) über das Ferienprogramm des Jugendzentrums Lengerich (https://www.unser-ferienprogramm.de/lengerich/programm.php). Requisiten, Verkleidungen und unterschriebene Einverständniserklärungen von allen Fotografierten (den Vordruck gibt es in der Bücherei) und eine E-Mail-Adresse sind mitzubringen. Teilnehmende unter 16 Jahren benötigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Am 23. Juli gibt es von 14.30 bis 16.30 Uhr ein weiteres Green-Screen-Fotoshooting. Anmeldung (acht Plätze) ebenfalls über das JZ.

„Vom Buch zum Blumentopf“ heißt eine Bastelaktion am 29. Juli von 11 bis 13 Uhr. Anmeldungen (zehn Plätze) über das JZ.

Über zwei Tage – 5. und 6. August, jeweils von 11 bis 12 Uhr – erstreckt sich die Bastelaktion „Eine Schale aus Buchseiten“. Anmeldung (zehn Plätze) über das JZ.

Aktionen mit dem Online-Logbuch (dafür gibt‘s ebenfalls einen Stempel und eventuell einen Oskar) sind: „Eure Meinung“, Bewertung von Büchern und Hörbüchern; „Schreib Geschichte“, eine eigene Geschichte schreiben. Bei der Sommercloud wird aus gelesenen Büchern, gehörten Hörbüchern, Autorennamen und Hashtags eine Wortwolke als Zusammenfassung des SLC-Sommers generiert.

Stempel sammeln im Online-Logbuch

Aktionen mit dem Print-Logbuch (mit Stempel und – vielleicht – einem Oskar): Man kann eine Zusammenfassung des Gelesenen schreiben, sich eine Fortsetzung überlegen, die Lieblingsfigur der Geschichte beschreiben oder malen, eine Rezension schreiben und bei Sachbüchern aufschreiben, was man durch das Buch gelernt hat. Wer andere Ideen hat, kann auch die schriftlich umsetzen – wichtig ist nur der Bezug zum Buch oder Hörbuch.

Keinen Stempel, aber vielleicht einen Oskar gibt es für folgende Aktivitäten: Kreatives Gestalten des Logbuchs – Malen, Aufkleber, Fotos; fünf Gründe aufschreiben, warum man lesen sollte; gemaltes Bild oder Foto vom coolsten Leseplatz; das schönste Leseerlebnis des Sommers aufschreiben; Kreativ-Pinnwand mit Fotostory, Rätsel, Drehbuch oder ähnlichem.

Aktionen in der Stadt (mit Stempel, eventuell auch Oskar): QR-Code-Rallye für kleine und große Abenteurer. Den Rallye-Bogen gibt es ab Ferienbeginn in der Stadtbücherei. Für die richtige Antwort gibt es einen Stempel. Geo-Caching-Canyon-Tour: Die geheimen Caches finden und dem Bücherei-Team das gesuchte Wort (persönlich beim Besuch der Bücherei oder per E-Mail) nennen. Kleiner Tipp: Alle Schatzkarten des „Teutoschleifchen Geocachings“ gibt‘s im Internet (https://www.teutoschleifen.de/service/prospekte.html) und in der Tourist-Information im Alten Rathaus

Die wichtigsten Termine: Anmeldungen ab sofort in der Stadtbücherei oder online; Start der Buchausleihe am 23. Juni; Beginn der Online-Abfrage am 29. Juni; letzter Abgabetermin für Logbücher: 14. August.