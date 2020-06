Maßnahmen, die Betriebe auf ihrem Weg zum gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmen ergreifen, sind vielfältig. Kreisdirektor Dr. Martin Sommer und die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (WESt), Birgit Neyer , überreichten jetzt die Zertifikate an drei „Corporate Social Responsibility“-Unternehmen im Kreis. Die LWL-Klinik Lengerich erhielt die Auszeichnung für das nachhaltige Essensangebot für die Mitarbeitenden und Gäste der Klinik, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

„Corporate Social Responsibility“ (CSR) ist ein Unternehmenskonzept, das die gesellschaftliche Verantwortung im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens im Blick hat. Betriebe, die wie die LWL-Klinik freiwillig soziale, ökologische, ethische, Menschenrechts- und Verbraucherbelange in ihre Betriebsführung integrieren, erhalten diese Auszeichnung. Das Zertifikat gab es ebenfalls für die Luderus-Apotheke Altenberge für eine eigene Produktlinie nach ökologischen Richtlinien und die Firma Natura Holzbau (Rheine) für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

„Diese drei Unternehmen machen vor, dass wirtschaftlicher Erfolg allein nicht alles ist. Sie zeigen Haltung und übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeitenden und die Gesellschaft als Ganzes“, lobte Martin Sommer. Birgit Neyer, die als Jurymitglied in dem Prüfungsgespräch am Ende des Projektes eng in den Prozess der Zertifizierung eingebunden war, erläuterte, wie sich gesellschaftliche Verantwortung konkret auszahlt: „Zum einen machen sich Energie- und Materialeffizienz auch wirtschaftlich für die Unternehmen bezahlt. Zum anderen sind mitarbeiterorientierte und sozial verantwortliche Betriebe besonders bei jungen Fachkräften beliebt.“

Im November 2018 machten sich die Unternehmen auf den Weg zur Zertifizierung. In einer Workshopreihe des CSR Kompetenzzentrum Münsterland, die an den Bedürfnissen der teilnehmenden Betriebe ausgerichtet wird, erarbeiteten sie ihre individuellen „CSR-Fahrpläne“ – entlang der betrieblichen Handlungsfelder „Arbeitsplatz und Mitarbeiter“, „Umweltschutz“, „Produktverantwortung und Markt“ sowie „Gemeinwesen“. So entstand eine Handlungsgrundlage für konkrete Maßnahmen, die umgesetzt werden.

„Um ihre werteorientierte Grundhaltung sichtbar zu machen, haben die Unternehmen viel Zeit investiert, dies in konkreten Maßnahmen sichtbar zu machen“, sagte der Leiter des CSR Kompetenzzentrums Münsterland, Dr. Udo Westermann. Doch mit der Auszeichnung endet nicht das Engagement der Teilnehmenden – im Gegenteil: Da die gesellschaftlichen und marktrelevanten Rahmenbedingungen sich ständig verändern, müssen auch die CSR-Unternehmen ihre Strategie laufend überprüfen und gegebenenfalls anpassen. „Mit CSR ist man nie fertig!“, so Udo Westermann.