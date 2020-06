Auf einer Länge von 226 Kilometern verlaufen die Hermannshöhen durch den Teutoburger Wald und das Tecklenburger Land bis ins Sauerland. Sie umfassen den Hermannsweg und den Eggeweg. Ausgezeichnet als Qualitätswanderweg „Wanderbares Deutschland“ und Top Trails in Deutschland versprechen diese Traditionswanderwege weitläufige Landschaften, traumhafte Aussichten und jetzt auch spannende Informationen zu den Anliegerorten, schreibt die Tourist-Information.

25 Gemeinden haben sich beteiligt und für Wandergäste Hör- und Raststationen aufgestellt, an denen Spaziergänger der Großstädterin Anna und ihrem Großvater Hermann durch die Natur folgen können. Per Knopfdruck teilt das ungleiche Duo typisches, sagenhaftes und skurriles über die verschiedenen Orte und deren Geschichte mit.

Was Anna und Hermann über Lengerichs Verbindung zur Freiheitsstatue in New York und den Naturschutz in der Region zu sagen haben, kann man jetzt entlang der dritten Etappe des Hermannsweges und des Dyckerhoff-Rundwanderweges erfahren. Eine Outdoor-Hängematte, die gemeinsam mit der Hörstation aufgestellt wurde, lädt zur Pause ein und dazu, die Aussicht auf den Kalk-Steinbruch zu genießen.

Das Projekt wurde nach Angaben der Stadtverwaltung mit Hilfe der Firma Dyckerhoff realisiert. Die habe den Aufbau des Möbelstücks und der Hörstation übernommen.