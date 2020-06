Ein Hingucker geworden ist die vom Graffiti-Künstler Sebastian Rolf (BunteWaende) neu gestaltete Pop-Station (Point of Presence) der Stadtwerke Lengerich (SWL) an der Hölderlinstraße. In Zusammenarbeit mit regionalen Graffiti-Künstlern gestalten die SWL nach eigenen Angaben Strom- und Telekommunikationsstationen neu. Die Motive nehmen immer die Themen Strom, Gas und Breitband auf und stehen im Bezug zur Umgebung.

Die Pop-Station an der Hölderlinstraße steht neben dem Kindergarten. Deshalb sind neben dem Blick ins Innere auch hineinblickende Kinder abgebildet. „Jede einzelne Station ist eine neue Herausforderung. Jedes Graffiti ist ein Unikat, egal, ob es ein kleiner Stromkasten oder eine große Pop-Station ist“, erläutert Sebastian Rolf.

„Es ist beeindruckend mit wie viel Engagement und Begeisterung der Künstler die Station gestaltet“, bestätigt Jennifer Diehl (SWL). Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum Kunstwerk seien durchweg positiv.

Die Stadtwerke wollen weiter Strom- und Telekommunikationsstationen umgestalten. Vorschläge, welche Station in Frage kommt, per E-Mail (engagement@swl-unser-stadtwerk.de) an die Stadtwerke.