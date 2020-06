„Hausaufgaben“ werden erledigt

Betreuung ist das Thema in der Videokonferenz der Leitungen der vier Grundschulen mit dem Fachdienst in der Stadtverwaltung am vergangenen Freitag. Nach einer halben Stunde sind alle Planungen Makulatur. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer teilt mit, dass ab 15. Juni in den Grundschulen täglich wieder alle Schüler unterrichtet werden.

„ Das Händewaschen fällt ab Montag weg, dafür werden die Hände der Kinder desinfiziert. Das Händewaschen fällt ab Montag weg, dafür werden die Hände der Kinder desinfiziert. “ Ulrike Dittmer, Rektorin Grundschule Stadtfeldmark

„Das kam überraschend“, sagt Christine Carl im Telefonat mit den WN . Statt über Betreuung zu sprechen, hat die kommissarische Leiterin der Grundschule Stadt mit dem Kollegium an Plänen gebastelt, wie das alles laufen kann, ohne die Infektionsgefahr unnötig zu erhöhen. Mit dieser „Hausaufgabe“ haben sich auch Gisela Marstatt-Stienecker (Rektorin Grundschule Hohne), Ulrike Dittmer (Rektorin Grundschule Stadtfeldmark) und Roland Hennig (Grundschule Intrup) samt Mitgliedern ihrer Kollegien ausein­andergesetzt.

Am Montagmorgen, das ergibt eine Umfrage der Westfälischen Nachrichten an den vier Grundschulen, sind die Konzepte für die letzten beiden Unterrichtswochen vor den Sommerferien weit gediehen. Wie es genau laufen wird, darüber werden die Eltern im Verlauf dieser Woche informiert, heißt es übereinstimmend.

Eltern werden im Lauf der Woche informiert

Ebenso einheitlich wird an den vier Schulen der Unterricht zeitversetzt für jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler beginnen. „Bei uns werden die Kolleginnen und Kollegen um 8 Uhr in den Klassen sein“, hält Gisela Marstatt-Stienecker diese Regelung für die pragmatischste. An der Grundschule Stadtfeldmark wird für die eine Hälfte der Kinder um 8.15 Uhr der Unterricht beginnen, die andere Hälfte startet bereits um 7.45 Uhr mit den Lernen.

Um eine Viertelstunde versetzt geht es ab Montag in der Grundschule Intrup los. „Der dritte und vierte Jahrgang werden von 8.15 bis 12.50 Uhr unterrichtet, die Klassen des ersten und zweiten Jahrgangs von 8.30 bis 12.15 Uhr“, berichtet Roland Hennig. Und auch an der Grundschule Stadt werden die insgesamt 245 Kinder nicht gleichzeitig ab 8.05 Uhr unterrichtet, erläutert Christine Carl.

„ Das sind wir gewohnt, dass Vorgaben aus Düsseldorf nicht konkret sind. Das sind wir gewohnt, dass Vorgaben aus Düsseldorf nicht konkret sind. “ Gisela Marstatt-Stienecker, Rektorin Grundschule Hohne

Hinfällig wird ab 15. Juni die 1,50-Meter-Abstandsregelung in den Klassen. Auf den Fluren wird die Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, beibehalten, berichtet Ulrike Dittmer. Eine Änderung wird es in der Grundschule Stadtfeldmark beim Händewaschen geben. „Das hat bislang, bei halber Besetzung, schon eine halbe Stunde in Anspruch genommen. Das fällt ab Montag weg, dafür werden wir die Hände der Kinder beim Eintritt in die Klassen desinfizieren“, sagt sie im Telefonat mit den WN.

Desinfektion der Hände steht auch in der Grundschule Intrup auf dem Stundenplan. Zudem, so hofft Roland Hennig, werde neben Deutsch und Mathematik angestrebt, eine Doppelstunde Kunst oder Musik anzubieten. „Wir wollen so die Möglichkeit schaffen, die Viertklässler in einem schönen Rahmen zu verabschieden“, hofft er auf die Umsetzung dieses Plans.

Religion wird bis zu den Sommerferien nicht unterrichtet

Die Vorgabe aus Düsseldorf, dass die Lerngruppen (Klassen) nicht gemischt werden dürfen, heißt in der Konsequenz, dass beispielsweise der Religionsunterricht bis zu den Sommerferien nicht stattfinden wird. Dafür greifen ab Montag wieder die Angebote verlässliche Schulzeit und Offener Ganztag. Gisela Marstatt-Stienecker hält es mit Blick auf die Eltern für wünschenswert, dass deren Beiträge für diese Angebote im laufenden Monat wenigstens halbiert werden. Für April und Mai hatte das Land mitgeteilt, dass die Eltern für diese Angebote nicht zahlen müssen.

Kurzfristige Ansagen aus dem Schulministerium – für die Schulleitungen ist das mittlerweile keine Überraschung mehr. Auch nicht, dass es aus Düsseldorf keine konkreten Vorgaben für die Umsetzung der Beschlüsse gibt. „Das sind wir gewohnt, dass das nicht konkret ist“, stellt Gisela Marstatt-Stienecker lapidar fest. Roland Hennig vermutet, dass der gesellschaftliche Druck auf die Landesregierung so groß geworden sei, „dass Düsseldorf gar nicht anders handeln konnte“.

Kommentar Macht ihr das malEs ist nicht das erste Mal, dass aus dem Schulministerium in Düsseldorf Lockerungen für den Schulbetrieb verkündet werden. Dagegen ist nichts einzuwenden. ...

Er unterstreicht, dass die Schulleitungen nicht nur eine Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern, sondern auch gegenüber dem Kollegium hätten. „Was hilft es mir, wenn die Kinder gesund sind, aber im Kollegium jemand krank ausfällt“, fragt er sich. Wobei die Situation an der Grundschule Intrup schnell prekär werden könnte. „Fällt nur einer aus, springe ich ein. Fallen zwei Kolleginnen aus, ist das normale Unterrichtsangebot kaum noch zu halten“, bezeichnet er sich als schulinterner Springer.

Für die Entscheidung der Landesregierung, in den letzten beiden Wochen vor den Ferien den Unterricht für alle Kinder vorzugeben, hat Gisela Marstatt-Stienecker in gewisser Weise Verständnis. „In den sechs Wochen Ferien bleibt Zeit, diese Phase zu analysieren.“ Nach den Sommerferien werde dann wohl ganz normal der Unterricht wieder aufgenommen, vermutet sie.

Eine Einschätzung, die von ihren Kolleginnen Ulrike Dittmer und Christine Carl geteilt wird. Roland Hennig „fände es glücklicher, wenn nach den Sommerferien so gestartet wird, wie jetzt aufgehört wird.“ Zumindest für das erste Schulhalbjahr 2020/2021. Egal wie es kommen wird. „Die Vorgaben meiner Vorgesetzten werden selbstverständlich umgesetzt. Schließlich bin ich ja Landesbediensteter.“ Die Ironie in den Worten des Rektors ist nicht zu überhören.