Alles eine Nummer kleiner

Vieles wird anders sein. Sich in die Arme fallen und herzen – das lässt das Coronavirus nicht zu. Dicht besetzte Stuhlreihen in einem Raum mit langsam steigender Temperatur – ebenfalls gestrichen. Ein letztes offizielles Klassenbild ist allenfalls mit großen Zwischenräumen denkbar. Bleibt die Frage, wie die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und die Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule in diesem Jahr ihre Zehntklässler verabschieden? Und was läuft am Hannah-Arendt-Gymnasium?

„Wir planen im Haus eine kleine Abschiedsfeier, nur mit Schülern und den Klassenlehrern“, erzählt Harald Paschen im Telefonat mit den Westfälischen Nachrichten . Gäste werde es nicht geben, so der kommissarische Leiter der Bonhoeffer-Realschule. Die Zeugnisse gibt‘s für die Entlassschüler im Mehrzweckraum.

Die Stimmung sei dementsprechend ambivalent. Einerseits niedergeschlagen, „weil die Eltern ja eigentlich auch dabei sein sollten“. Andererseits an der Vernunft orientiert nach dem Motto „lieber Abstand halten“. Diese Gefühls-Melange gebe es nicht nur bei den 61 Schülerinnen und Schülern. Auch im Kollegium herrsche Bedauern, dass kein „großer“ Abschied möglich sei.

In den vergangenen Jahren hatte die Bonhoeffer-Realschule immer in die Dreifachhalle zur Entlassfeier eingeladen. Für Harald Paschen ist das keine Option. Zum einen sei der Aufwand gewaltig, zum anderen nicht sichergestellt, dass trotzdem alle, die es möchten, an der Entlassfeier teilnehmen können. Und dann ist da noch die schlechte Belüftung in der Halle. „Sind es draußen 25 Grad im Schatten, hält man es drinnen nicht mehr aus“, erinnert er an einige Abschiedsfeiern in vergangenen Jahren bei entsprechenden Temperaturen.

die Dreifachhalle ist für die Bonhoeffer-Realschule keine Option

Ein geeignetes Außengelände steht der Bonhoeffer-Realschule nicht zur Verfügung. Nicht mehr, denn auf der Wiese östlich der Schule stehen die Baucontainer für die Gesamtschule. Derartige Probleme gibt es an der Bodelschwingh-Realschule nicht. „Wir wollen es draußen machen“, sagt Joachim Wiethaupt auf Nachfrage der WN. Auf dem Schulhof müsste das eigentlich möglich sein, verweist er auf erste Planungen. Die ließen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln sogar zu, dass je Schülerin beziehungsweise Schüler die beiden Eltern dabei sein können, erläutert der stellvertretende Schulleiter.

Wie an der Bonhoeffer-Realschule werden auch an der Bodelschwingh-Realschule am Freitag, 19. Juni, drei Klassen verabschiedet. 71 Jugendliche erhalten ihre Abschlusszeugnisse im Rahmen der geplanten Open-Air-Entlassfeier.

Und wenn das Wetter nicht mitspielt? „Wir prüfen derzeit, ob wir das unter Einhaltung der Hygienevorschriften auch in der Aula hinbekommen“, berichtet er im Telefongespräch. Das werde sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Die Stimmung unter den Zehntklässlern sei von großem „Bedauern geprägt, dass es keine große Verabschiedung gibt“, berichtet der stellvertretende Schulleiter. Mit Blick zurück auf die vergangen Wochen sei aber allen Beteiligten klar, dass es keine Alternative gebe.

Die Stimmung ist von großem Bedauern geprägt

Am Hannah-Arendt-Gymnasium haben Schüler, Eltern und Kollegium am Montagabend den Entschluss gefasst, dass die Entlassfeier – wie in den vergangenen Jahren – in der Gempt-Halle stattfinden soll. Wobei das nur in abgespeckter Form möglich sein wird, wie Ulrich Gerling-Goedert gegenüber den Westfälischen Nachrichten einräumt. Vorausgesetzt natürlich, dass sich der Wunsch umsetzen lässt. Entsprechende Gespräche sollen heute mit Stadt und Gempt-Halle geführt werden.

Ein Ansatz des Gymnasiums ist es, dass die 86 Abiturienten nur von den Eltern begleitet werden. „Mit Dreier-Sitzgruppen müsste sich das machen lassen“, hofft der kommissarische Schulleiter. Die Concert Band des HAG wird, das steht jetzt schon fest, nicht aufspielen können. Sechs Meter Abstand zwischen den Bläsern und das bei einem knapp 70 Köpfe starken Ensemble – „das wird nicht gehen“, stellt Ulrich Gerling-Goedert nüchtern fest.

Kein Sektempfang und keine Party

Zu beachten sind zudem die Vorgaben des Schulministeriums in Düsseldorf. Das legt Wert auf den „schulischen Charakter“ einer solchen Feier. Heißt im Umkehrschluss: „Einen Sektempfang und eine Party wird es nicht geben“, so der kommissarische Schulleiter.