Büro vorübergehend an alter Stelle

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gemeindeleben beschäftigten das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde in der jüngsten Sitzung. Seit 24. Mai wurden die Sonntagsgottesdienste in der Stadtkirche, in der Hohner Kirche und in der Johanneskirche wieder aufgenommen. Die Gottesdienstbesucher haben sich auf die Hygienevorschriften während der Gottesdienste eingelassen und haben sich sehr diszipliniert verhalten, heißt es im Bericht des Presbytierums.

Manche vermissten das gemeinsame Singen, nahmen dieses Defizit in den Gottesdiensten aber um der Gemeinschaft wegen in Kauf. Außerdem erfreuten alle vier Kirchenmusiker mit besonderen Stücken oder musikalischen Einsätzen die Gottesdienstbesucher. Besonders gut angenommen wurde die Open-Air-Pfingstandacht auf der „Domplatte“ der Bodelschwingh-Kirche bei sonnig-frischem Wetter. Da dort im Gotteshaus zur Zeit keine Gottesdienste stattfinden können, werden diese bis auf weiteres draußen vor der Kirche stattfinden, vorausgesetzt, das Wetter lässt das zu. Bei schlechtem Wetter entfallen die Open-Air-Gottesdienste dort.

Ab 13. Juni kann die Stadtkirche wieder besichtigt werden

Ab Samstag, 13. Juni, wird die Stadtkirche wieder zum Gebet und zu Besichtigungszwecken geöffnet sein. Immer donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr kann die Stadtkirche bis Ende September besucht werden. Die Mitarbeitenden des Öffnungsdienstes werden die Besucher auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hinweisen, teilt das Presbyterium mit.

Für das Martin-Luther-Haus ist eine Hygienekonzept erstellt worden, damit kleinere Chor- und Bläserproben im großen Saal wieder stattfinden können. Ebenso soll die Jugendarbeit die Möglichkeit haben, in Kleingruppen unter Einhaltung der Hygienevorgaben das Gemeindehaus in den Sommerferien zu nutzen. Schließlich mussten alle Jugendfreizeiten in den Ferien abgesagt werden. Weitere Gruppen der Gemeinde werden sich erst nach den Sommerferien in kleiner Besetzung wieder treffen können, wenn die Infektionslage das zulässt.

Baukirchmeister Reinhold Lindemann berichtete, dass auf dem alten Lengericher Friedhof für gut 10 000 Euro die Wasserleitung instandgesetzt worden ist. Friedhofsbesucher hatten sich über den viel zu geringen Druck an den Wasserstellen beschwert, welche das Wässern der Pflanzen auf den Gräbern sehr erschwere. Dieser Missstand ist nun beseitigt.

Neue Wasserleitung auf dem alten Lengericher Friedhof

Das Presbyterium beschloss zudem, dass auf der Nordseite des Hohner Friedhofs ein neuer Zaun gezogen wird, um den unerwünschten Besuch von Rehen auf dem Friedhof zu erschweren.

Pfarrer Torsten Böhm berichtete über den Stand der Planungen des neuen Gemeindehauses. Mit allen Arbeitsbereichen der Kirchengemeinde sind Gespräche wegen eventueller Änderungen im Neubau-Entwurf des Architektenbüros Hehn geführt worden. Da das neue Gemeindehaus keinen Keller und weniger Lagerraum haben wird, wurden alternative Lagerorte für wichtiges Inventar der Kirchengemeinde gefunden.

Im Sommer werden das evangelische Gemeindebüro und die Friedhofsverwaltung vom Kirchplatz 3 vorübergehend ins alte Gemeindehaus an der Schulstraße 71 ziehen. Nach Fertigstellung des neuen Gemeindehauses wird das Gemeindebüro dort zu finden sein. Ziel der Kirchengemeinde ist es, mit dem neuen Gemeindehaus alle Gruppen, Arbeitsbereiche und Dienstleistungen der Kirchengemeinde zentral unter einem Dach zu vereinen.