Der Chefarzt der Chirurgie der Helios-Klinik und Spezialist für laparoskopische Operationen und Adipositaschirurgie, Dr. Markus Ahrens , ist im zweiten Jahr in Folge in die Top-Mediziner-Liste des Magazins Focus gewählt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Helios-Klinik hervor.

An seiner vorherigen Wirkstätte, der Uniklinik Kiel, hatte er das Referenzzentrum für Adipositas- und Metabolische Chirurgie aufgebaut. Seit seinem Start als Chefarzt in Lengerich baut Markus Ahrens mit den niedergelassenen Kollegen das interdisziplinäre Netzwerk für Adipositasmedizin (AMOs) auf. Neben dem Ausbau der minimalinvasiven Krebschirurgie und Beckenbodenchirurgie an der Helios Klinik Lengerich soll das Adipositaszentrum zum Kompetenzzentrum weiter ausgebaut werden (WN berichteten).

Seit mehr als 25 Jahren veröffentlichen die Magazine Focus und Focus Gesundheit Ärztelisten, auf denen Deutschlands Top-Mediziner für verschiedene Fachbereiche ausgezeichnet werden. Ermittelt werden die führenden Mediziner Deutschlands von Munich Inquire Media (MINQ), einem unabhängigen Rechercheinstitut. Auf die Liste schaffen es nur Experten mit besonders vielen Empfehlungen, heißt es in der Mitteilung. Berücksichtigung finden außerdem Empfehlungen aus Patientenbefragungen von Selbsthilfegruppen und Patientenverbänden.