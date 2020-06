Ein Fahrrad für jede Gelegenheit

Tiefeinsteiger, Hollandräder, Tourenräder, Fahrräder für Kinder und Jugendliche – Käthe Schröer ist in ihrem Element, wenn es um Fahrräder geht. In diesem speziellen Fall um gebrauchte Leezen. Alle verkehrssicher und tipptopp in Schuss. „Das versteht sich ja wohl von selbst“, sagt sie und zeigt einmal über den Hof. Die Firma Schröer handelt nicht nur mit Autos, sondern auch mit Zweirädern. Als gelbe Engel sind die Mitarbeiter auch noch unterwegs. Aber das ist ein anderes Thema.

„ Wir haben gebrauchte Fahrräder aller Kategorien, außer Mountainbikes. Wir haben gebrauchte Fahrräder aller Kategorien, außer Mountainbikes. “ Käthe Schröer

Vor Kurzem hatte sich ein Leser in der Kolumne „Thekla“ beklagt, dass er bei der Suche nach einem günstigen Gebrauchtrad für seinen studierenden Sohnemann in der Stadt nicht fündig geworden sei. An diesem Morgen kann von Mangel keine Rede sein. Knapp drei Dutzend Fahrräder mit 28er-Reifen stehen zur Auswahl. Hinzu kommen etliche 26er-Räder sowie Kinder- und Jugend-Fietsen. Insgesamt werden es an die 100 Gebrauchte sein, schätzt sie. „Alles außer Mountainbikes“, bringt sie die Auswahl auf einen kurzen Nenner.

Wer glaubt, dass in Zeiten von Pedelec und elektrischem Rückenwind der klassische Drahtesel einer aussterbenden Rasse angehört, der irrt. Da ist die Seniorin, die nur für kleine Wege in der Stadt aufs Rad steigen will. Da ist besagter Student, der vom Bahnhof ins Osnabrück oder Münster zur Uni radeln möchte. Was genau so auch für Berufstätige zutrifft.

Trotz Pedelec-Boom sind auch klassische Fahrräder gefragt

„Die setzen alle auf ein vernünftiges, aber nicht so teures Fahrrad“, weiß Burkhard Schröer . Da kämen die Gebrauchten ins Spiel. Spätestens dann, wenn das erste teure Rad ohne Einwilligung des Besitzers von einem andren Nutzer bewegt wird – ungefragt natürlich, also gestohlen.

Doch die eingefahrenen Zweiräder werden auch von anderen Gruppen genutzt. Immer wieder gebe es Anfragen von der Stadt Tecklenburg, der Jugendherberge oder auch mal der Tourist-Information Lengerich, die Besucher in den Sattel setzen möchten. „Es hat auch schon Betriebsausflüge gegeben, wo die Mannschaft mit dem Zug bis Lengerich gekommen ist und dann alle aufs Rad umgestiegen sind“, erzählt Burkhard Schröer. Die Fietsen habe sich die Truppe bei ihm in Wechte geliehen. So, wie‘s auch die Städte oder die Jugendherberge machen.

„ Wir haben Stammkunden, die jedes Jahr in den Sommerferien ein Fahrrad fürs Enkelkind ausleihen. Wir haben Stammkunden, die jedes Jahr in den Sommerferien ein Fahrrad fürs Enkelkind ausleihen. “ Käthe Schröer

Erschöpft ist das Potenzial der Fahrrad-Mieter damit noch lange nicht. „Wir haben Stammkunden, die jedes Jahr in den Sommerferien ein Fahrrad ausleihen“, schmunzelt Käthe Schröer. Großeltern, die ihre Enkel zu Besuch haben und mit denen Radtouren unternehmen wollen, klärt sie auf.

Eher selten sind es Campingurlauber, die ein Fahrrad ausleihen wollen. „Meistens haben die ihre eigenen mitgebracht“, weiß das Ehepaar. Die Saison starte meistens zur Osterzeit, berichten sie. Wobei dieses Jahr aus dem Rahmen falle. „Da ging‘s schon früher los, was wohl auch am Wetter gelegen hat“, berichtet Burkhard Schröer.

Dass die Freilichtbühne – Corona-bedingt – die Saison abgesagt hat, „werden wir in den nächsten Wochen merken“, stellen die beiden nüchtern fest. Nicht selten hätten Besucher der Bühne in Lengerich übernachtet und den Wochenend-Ausflug zur Musical-Aufführung mit einer Fahrradtour kombiniert. Die Ausleihe kostet für ein normales Rad zehn Euro am Tag, für ein Pedelec werden 20 Euro in Rechnung gestellt.