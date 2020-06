Seit Dienstag regelt eine Baustellen-Ampel den Verkehr im Bereich der Einmündung der Martin-Luther-Straße in die Tecklenburger Straße. Anlass für diese Verkehrseinschränkung sind Kabelverlegearbeiten durch die Stadtwerke Lengerich. Sie ziehen von der Einmündung der Martin-Luther-Straße eine 10-KV-Leitung bis zum Neubau der Wohnungsbaugenossenschaft an der Tecklenburger Straße. In diesem Zusammenhang, so die Stadtverwaltung, werde auch eine neue Station aufgestellt. Die Arbeiten sollten ursprünglich schon im Mai durchgeführt werden. Autofahrer müssen bis Ende Juni mit der Baustelle leben.