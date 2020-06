Der Ortsverband Bündnis 90/ Die Grünen hat die Listen für die 16 Wahlbezirke und ihre Reserveliste für die Kommunalwahlen am 13. September mit bekannten und neuen Personen besetzt. An zwei Tagen entschieden in einer Mitgliederversammlung – mit Abstand und Plexiglastrennscheiben – die Lengericher Grünen über die Besetzung dieser beiden Listen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In konstruktiver und engagierter Arbeit wurden außerdem Inhalte und Ziele für die Kommunalwahl diskutiert und festgelegt. Diese werden in einer Wahlkampfzeitung der Grünen Ende August veröffentlicht. Die Mitglieder waren sich darin einig, dass diese Coronakrise eine Chance sein kann und auch sein sollte, umzudenken und notwendige politische Veränderungen in Gang zu setzen.

„Das politische Handeln muss sich an Vorsorge in ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereichen orientieren. Denn Viren, Klimawandel und Finanzkrisen gibt es und wird es weltweit wieder geben. Deswegen müssen wir auch vor Ort Strukturen schaffen, die Sicherheit und eine nachhaltige Entwicklung für eine lebenswerte Zukunft gestalten“, fasste Fraktionsvorsitzende Anne Engelhardt zusammen.

Direktkandidaten und Reserveliste Die Besetzung der Wahlbezirke: Grundschule Stadt: Johannes Beck; Sporthalle am Kirchpatt: Anne Engelhardt; Altenzentrum Haus Widum: Ulrich Weiß; Schule In der Widum: Sebastian Wolff; Ledder Werkstätten – Jahnstraße: Dennis Schmitter; Seniorenzentrum Gempt: Marius Teepe; Gutenberg-Schule/Gesamtschule: Arnd Tillmann; Grundschule Intrup: David Merkens; HAG-Pausenhalle: Wilhelm Hügging; HAG-Mensa: Sebastian Sabelhaus; Offene Ganztagsschule Hohne: Marion Krasting; ehemalige Schule Niedermark: Sandra Kätker; Waldhotel Hilgemann: Karola Beck; Grundschule Stadtfeldmark: Janine Hüntemeier; Settel/Wechte: Britta Hollinderbäumer; Gaststätte Kronenburg-Scheibenstand: Bärbel Brengelmann-Teepe. ...

Für den Ortsverband freute sich Johannes Beck , dass sich mit Birgit Neyer eine Landratskandidatin zur Wahl stellt, die genau für diese vorausschauende und nachhaltige Politik stehe und sich durch eine große Wirtschaftskompetenz auszeichne. In einem Ausblick stellte er fest: „Unsere Motivation ist groß. Wir wollen trotz Einschränkungen in dieser Coronazeit einen engagierten Wahlkampf führen und uns für grüne Themen einsetzen“, versprach der Ortsverbandssprecher.