Der Dank: Verfolgung und Tod

„Es ist erfreulich zu sehen, dass die Kenntnis über unsere jüdischen Mitbürger im 19. und 20. Jahrhundert zunimmt.“ Das kann man für ganz Deutschland sagen, aber auch für Westfalen und für Lengerich. Ein Buch aus der Feder des Lengerichers Bernd Hammerschmidt bedeutet nochmals erheblichen Zuwachs an Kenntnis.

Die Geschichte der Familie Mildenberg steht beispielhaft für viele jüdische Familien. Die erste Generation kam am Ende des 19. Jahrhunderts nach Lengerich. David und Rika Mildenberg betrieben eine Fleischerei. Das Geschäft war erfolgreich. Die Mildenbergs waren in das Lengericher gesellschaftliche Leben integriert.

Die Eheleute Mildenberg hatten neun Kinder. Die zweite Generation der Mildenbergs ist auch schon die letzte in Lengerich. Die Schoah, das große Unglück, kam über sie.

Die Familie war in das gesellschaftliche Leben integriert

Der älteste Sohn, Julius (*1879) übernahm das elterliche Geschäft und heiratete Rosa Weinberg aus Sögel. Das Ehepaar hatte drei Töchter. Die „Machtergreifung“ der Nazis im Januar 1933 bedeutete für seine Familie Demütigung, Diskriminierung und Deportation. Vier Mitglieder der Familie fanden den Tod durch Vergasung: die Eltern Julius und Rosa und ihre jüngste Tochter Ruth (*1928) 1942 in Chelmno (Kulmhof), die älteste Tochter Resi 1943 in Sobibor. Die mittlere Tochter Ingeborg konnte über Großbritannien in die USA fliehen. Dort trat sie zum katholischen Glauben über und in einen Nonnenkonvent ein. Sie starb 1993.

Bernd Hammerschmidt fährt mit den Lebensgeschichten der weiteren Kinder des Ehepaars David und Rika Mildenberg fort. Sie unterscheiden sich zwar in Einzelheiten, aber das Muster der Eliminierung jüdischen Lebens in Deutschland bleibt immer gleich.

Hermann Mildenberg entkam 1940 in die USA

Siegfried Mildenberg (*1888) arbeitete bei Verwandten in Telgte. In der Synagoge war eine Wohnung vorhanden, die er mit seiner Familie bezog. Als in der Reichspogromnacht die Synagoge zerstört wurde, war sein Hausrat verloren. Er konnte nicht einmal mehr die drei Reichsmark aufbringen, die er zum Kauf der verpflichtenden Kennkarte für Juden bezahlen sollte. Bald folgte die Deportation. Mit Ausnahme des Sohnes Hans Mildenberg fanden alle Angehörigen im Dezember 1941 im Ghetto in Riga den Tod.

Hermann Mildenberg (*1882) besuchte in Lengerich die Elementarschule und danach die Rektoratschule und das Gymnasium Arnoldinum in Steinfurt. Mit diesem Bildungsgang und dem Studium der Tiermedizin schien ihm bis 1933 der Aufstieg in eine gutbürgerliche Existenz zu gelingen. Doch die Nazis erteilten dem Tierarzt Dr. Hermann Mildenberg im April 1933 Berufsverbot. Er konnte 1940 in die USA entkommen und wollte seine Frau Martha und die Tochter Lore wohl nachholen. Das gelang den beiden nicht mehr. Wahrscheinlich wurden sie 1942 in Chelmno ermordet. Hermann Mildenberg starb 1970 als armer, kranker Mann in New York.

Die hier erwähnten Brüder Julius, Siegfried und Hermann Mildenberg waren alle drei Soldaten im Ersten Weltkrieg. Was sie als Dienst fürs Vaterland ansahen, hat ihr Vaterland ihnen nicht gedankt.

Wer diese Lebensgeschichten liest, die Hammerschmidt mit aussagekräftigen Dokumenten und Fotos verbindet, empfindet Grauen und Schrecken. Ein Bild von einem Haus, eine Hausnummer, ein Straßenname lassen keinen Zweifel daran, wo diese Verbrechen in Lengerich ihren Anfang nahmen. Daher ist es zu begrüßen, dass demnächst Stolpersteine dort verlegt werden, wo die jüdischen Mitbürger ihren letzten freigewählten Wohnsitz hatten.

Die Mildenbergs, eine jüdische Familie aus Lengerich (ISBN 978-3-7504-8819-9; 16 Euro), von Bernd Hammerschmidt ist über jede Buchhandlung und in der Tourist-Information im Alten Rathaus erhältlich.