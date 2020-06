„Wer seine Heimat liebt, macht sie besser.“ Mit diesem Motto startet die FDP Lengerich in den Kommunalwahlkampf. Lengerich in Zukunft weiter positiv gestalten will der Spitzenkandidat Jens Kröger . Unterstützt wird er dabei laut Pressemitteilung von einem teils neuen, jungen Team, aber auch von bereits länger bekannten Gesichtern in der FDP.

Auf dem Wahlparteitag wurden im Hotel zur Mühle (mit räumlichem Abstand und nach Hygieneverordnung) die Wahlkreiskandidaten sowie die Kandidaten für die Reserveliste gewählt. Dabei herrschte große Einigkeit. Die Wahlkreise wurden alle einstimmig vergeben, nur bei der Wahl für die Reserveliste gab es zwei Enthaltungen.

Die Ortsverbandsvorsitzende Kerstin Glindmeyer , war nach eigenen Angaben sehr erfreut über die Geschlossenheit des Ortsverbandes. „Wir haben einen wirklich guten Teamgeist.“

Direktkandidaten und Reserveliste Wahlkreis-Kandidaten: 1 Grundschule Stadt: Katrin Günther; 2 Sporthalle am Kirchpatt: Kerstin Glindmeyer: 3 Altenzentrum Haus Widum: Bastian Möschter; 4 Schule in der Widum: Claudia Sage; ...

Im Anschluss an die Wahlen wurden noch Ideen für den Wahlkampf gesammelt. „Da sind wir schon ganz gut aufgestellt“, kommentierte Jens Kröger zufrieden die Ergebnisse. „Es ist wichtig, dass die FDP als Partei, die rechnen kann, auch in Zukunft mit einer starken Fraktion dem Stadtrat angehört. Wir haben schon bei der Verabschiedung des Haushalts 2020 angekündigt, dass wir dem nächsten nicht mehr zustimmen, wenn weitere Steuererhöhungen geplant werden. Wir wollen die Lengericher nicht noch weiter wirtschaftlich belasten. Gerade nach Corona sollten wir alles tun, damit noch Geld in der Stadt ausgegeben werden kann. Sei es in der Gastronomie oder im Handel. Da helfen Steuererhöhungen nicht weiter.“

Zur nächsten Versammlung lädt der Ortsverband am Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr in den Centralhof, Lienener Straße 15, ein. Gäste sind an diesem Abend willkommen, so die Liberalen.