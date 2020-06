Mit Rotlicht ein Zeichen setzen

Eigentlich ist Lauri Jalkanen Fachmann dafür, gute Laune zu verbreiten. Doch im Moment hat der 38-Jährige dazu keine Gelegenheit. „Wegen Corona ist über Nacht alles auf Null gefallen“, sagt der Inhaber der Eventfirma BD Productions. Dabei habe es zu Jahresbeginn gut ausgesehen. Aber jetzt: „Viele Kunden haben abgesagt oder verschieben ihre geplante Feier“, erzählt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten .

Mit einer „Night of Light“ (Nacht des Lichts) will die Branche am Montag, 22. Juni, auf die Probleme der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam machen. Lauri Jalkanen wird das Parkhotel Surenburg in Riesenbeck in rotes Licht tauchen. „Ich bin Teil einer bundesweiten Aktion, an der sich über 500 Firmen beteiligen“, erläutert er. Die Farbe Rot gilt Alarmfarbe, deshalb diese Wahl. Dass auch der Kiez in St. Pauli in rotes Licht getaucht wird, lässt ihn unwillkürlich schmunzeln. Schließlich gilt die Reeperbahn ja als Rotlichtviertel.

Seit gut drei Monaten hat der gebürtige Finne keinen einzigen Cent eingenommen. Bis zum Jahresende wird sich daran nichts ändern. „Der nächste Termin im Kalender steht am Silvestertag“, sagt er nach einem Blick in sein Auftragsbuch. Dass er trotzdem noch relativ gelassen klingt, hat einen Grund: Der 38-Jährige arbeitet als IT-Fachmann für eine Firma derzeit im Homeoffice.

Der Verlockung Selbstständigkeit widerstanden

Vor fünf Jahren hat er seine Firma gegründet und ist heute froh, der Verlockung, sich selbstständig zu machen und nur auf dieses Standbein zu setzen, widerstanden hat. Denn das Equipment, das er als Veranstalter benötigt, hat seinen Preis. Musik, Licht, Lasershow, „da muss man ständig in neue Geräte investieren“, verweist er auf Beträge, die sich schnell zu mehreren Tausend Euro addieren. Oder die Lizenzen für Musik. „Ich habe immer so rund 3000 Titel dabei“, erzählt er. Sein gesamter Fundus umfasst rund 30 000 Lieder. Mal eben die Musik von einem Streamingdienst abrufen – „Das kommt überhaupt nicht in Frage.“

Den von der Bundesregierung angebotenen Corona-Hilfen kann er nichts abgewinnen. Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer „hilft mir nichts, wenn keine Veranstaltungen stattfinden“. Finanzielle Unterstützung gibt es nur für Unternehmen. „Viele Kollegen kämpfen um ihre Existenz, ihnen droht der Absturz in Hartz IV. Die müssen Geld zum Leben haben“, hat er von vielen Seiten in der Branche gehört.

„Ich könnte einen Kredit von 20 000 oder 30 000 Euro bekommen“, berichtet er. Dennoch fühlt sich Lauri Jalkanen nicht versucht, ihn anzunehmen. „Wie soll ich den zurückzahlen?“, verweist er auf das leere Auftragsbuch. Viele Kollegen hätten Kredite aufgenommen. „Wenn die eine Ratenpause zugestanden bekämen, vielleicht für acht Monate, und dazu noch eine Ausfallsicherung, würde denen das mehr helfen“, ist er überzeugt.

Komplette Ablaufplanung für eine Hochzeitsfeier

Auf zehn bis 15 Stunden schätzt er seinen Arbeitsaufwand für eine Hochzeit, bevor er die erste Platte auflegt. „Da geht es nicht ohne eine komplette Ablaufplanung“, weiß er aus Erfahrung. Die ersten Erfahrungen als DJ hat er im Jugendzentrum in Neuenkirchen bei Rheine gesammelt. „Da war ich 15 Jahre“, blickt er zurück. Wie es dazu gekommen ist? „Ich war nicht so gerne auf der Tanzfläche“, lacht er.

Die Einberufung zum Wehrdienst führt in ins Land seiner Eltern. In Finnland schließt er ein Informatik-Studium an – und legt nebenbei Platten auf. Der Liebe wegen geht‘s nach dem Studium nach Brasilien. Ein kurzer Abstecher, nach drei Monaten kehrt Lauri Jalkanen nach Deutschland zurück. „Mein Visum, befristet auf 90 Tage, ist nicht verlängert worden.“

Von seinem Hobby kann er nicht lassen, macht sich als DJ deutschlandweit einen guten Namen. Was ihm unter anderem Engagements bei Müller Reisen und auf Aida-Schiffen beschert. Mit der „Night of Light“ will die Branche einen flammenden Appell an die Politik richten. „Zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft“, wie die Organisatoren in einer Pressemitteilung schreiben. Volksfeste, Firmenfeiern und Messen ziehen in normalen Jahren in Deutschland 500 Millionen Besucher an, so die Organisatoren. Ohne die Veranstaltungsbranche wäre das nicht möglich.

Von den Besucherzahlen her deutlich kleiner ist eine Überlegung, auf die Lauri Jalkanen durch Jugendliche gebracht worden ist. „Die wünschen sich einen Veranstaltungsort, idealerweise eine Gewerbehalle, für Partys“, berichtet er. Maximal 400 oder 500 Leute sollten dort Platz finden, an Parkplätzen sollte es angesichts der Lage nicht fehlen und „Securitiy ist auch kein Problem“, verweist er auf seine Kontakte. Der 38-Jährige wäre, sollte die Party steigen, mit von der Partie.