Die Lengericher Ditib-Gemeinde, die an der Adresse Münsterstraße 31 beheimatet ist, will ihre Beträume umbauen und erweitern. Ein entsprechender Bauantrag liegt beim Kreis vor, teilt die Behörde auf Anfrage der WN mit.

Allerdings seien die Unterlagen noch nicht vollständig. Und um die baurechtliche Zulässigkeit zu klären, brauche es Stellungnahmen weiterer Fachbehörden sowie der Stadt. Zu hören ist in Lengerich, dass in den Plänen auch ein Minarett vorgesehen ist, das allerdings nicht höher sein soll als die bereits vorhandene Bebauung.

Ein Vertreter der Ditib-Gemeinde bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung die Pläne. Noch aber sei die Baugenehmigung nicht erteilt. In erster Linie sei vorgesehen, das Gebäude, dass die Gemeinde seit 1992 in Lengerich nutze, zu renovieren. Lediglich eine kleine Vergrößerung in Richtung Parkplatz sei geplant. „Wir wollen das Gebäude auch von innen restaurieren.“ Wichtig sei eine Instandsetzung des Daches, dort habe es bereits Schäden durch Feuchtigkeit gegeben. Insgesamt sei es ein wichtiges Anliegen der Gemeinde, das Fachwerkhaus zu erhalten.

„Wir leben seit vielen Jahren mit den Nachbarn gut zusammen und wollen auch künftig gut zusammenleben“, betont der Sprecher der Ditib-Gemeinde. Es werde durch den Umbau kein zusätzlicher Lärm zu erwarten sein, versichert er. Zu den hohen kirchlichen Feiertagen kämen etwa 75 bis 80 Mitglieder der Gemeinde, an den übrigen Tagen nur etwa fünf bis sechs Personen.

Auch Bürgermeister Wilhelm Möhrke sieht grundsätzlich keine Bedenken gegen die geplanten Baumaßnahmen. „Solange die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden, spricht nichts dagegen“, sagt er auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten. „Die Gemeinde ist Teil unserer Gesellschaft und hat die gleichen Rechte wie andere auch.“

Es handele sich bei dem Antrag um ein normales Verfahren. Dass es dennoch Personen gebe, die Bedenken äußerten, sei eine gesellschaftspolitisches Thema. Das geplante Minarett ist aus Sicht von Wilhelm Möhrke ebenfalls kein Problem. „Wichtig ist dabei nur, dass das geltende Baurecht eingehalten wird.“

Wann es mit den Bauarbeiten losgehen wird und wie lange diese andauern können, dazu will der Sprecher der Ditib-Gemeinde noch keine Angaben machen. „Wir müssen erst die Baugenehmigung haben, dann planen wir weiter.“