Anlaufstelle für 400 Menschen

Nach zwei Monaten Zwangspause, bedingt durch die Corona-Pandemie, ist der Betrieb beim Verein Tafel Lengerich wieder angelaufen. „Die Resonanz ist nicht größer als vor der Pause“, sagt Renate Volkwein im Gespräch mit den WN . Was die Vorsitzende nicht überrascht. „Wenn jemand arbeitslos geworden ist, dauert das etwas, bis die entsprechenden Nachweise vorliegen, um bei uns einkaufen zu dürfen.“

Beim Bezahlen – ein Einkauf kostet zwei Euro – hat sich auch etwas geändert. Unter der Plexiglaswand am Eingang wird ein Schüsselchen durchgeschoben. Dort legt der Kunde seine zwei Euro hinein, darf dann weiter gehen. „Wir kontrollieren nicht, ob das jeder macht“, beschreibt Renate Volkwein das Verfahren. Enttäuscht worden ist das Tafel-Team bislang nicht. „Wenn wir abends nachzählen, sind es immer doppelt so viele Euro wie Personen da gewesen sind.“ Ein Stück weit, das spürt man, geht der Vorsitzenden bei diesem vorbildlichen Verhalten das Herz auf.

Auch das Tragen von Mund-Nasenmasken und das Einhalten der vorgegebenen Abstände haben bislang keinen Grund zur Beanstandung gegeben. „Anfangs hatte ich gedacht, dass vielleicht der eine oder andere ohne Maske kommt.“ Eine Vermutung, die nicht Realität geworden ist.

Beim Einhalten des vorgeschriebenen Abstands kommt der Tafel die Lage ihres Domizils an der Bogenstraße entgegen. Insgesamt 80 Meter misst die Strecke von der Zufahrt zur Bogenstraße rund ums Gebäude bis zum Eingang der Tafel. Alle zwei Meter ist eine rot-weiße Markierung auf dem Boden angebracht. „Das erkennt jeder, und die Menschen halten sich auch daran“, sagt die Vorsitzende. In Sichtweite ist das so an diesem Freitagmittag, knapp eine halbe Stunde vor Öffnung der Ausgabe. Hinter der Gebäudeecke unterhalten sich mehrere Männer – ohne Masken und dicht zusammenstehend beziehungsweise hockend.

Markierungen am Boden strukturieren die Warteschlange

Die Wartezeit, das ist eine weitere Überraschung für die Vorsitzende, hat sich durch die Abstands- und Hygieneregeln nicht erhöht. „Vorher haben wir immer fünf Personen gleichzeitig eingelassen“, berichtet Renate Volkwein. Seit der Wiederöffnung darf immer nur eine Person die Ausgabe betreten. Mit dem gebotenen Abstand folgt dann ein weiterer Kunde. Zudem gibt es eine Einbahnstraßenregelung: Zutritt auf der Südseite, Ausgabe auf der Ostseite.

Für die ehrenamtlichen Helfer der Tafel bleibt gleichwohl jede Menge Arbeit. Zumal sich sowohl aus der Dienstag- wie aus der Freitaggruppe jeweils vier Helfer zurückgezogen haben. „Die gehörten zu Risikogruppe und wollten erstmal aussetzen“, hat die Vorsitzende Verständnis. Immerhin hätten sich auch einige Bürger gemeldet und Interesse an einer Mitarbeit bei der Tafel signalisiert.

Womit weder Renate Volkwein noch ihre Mitstreiter gerechnet haben ist, dass die Ausgabe unter Corona-Regeln flotter vonstatten geht. Den Grund vermutet sie darin, dass die Kunden nicht in Grüppchen eintreten. „Die bleiben dann gerne mal stehen und miteinander einen Schwatz zu halten.“ Was derzeit nicht möglich ist.

Bei der ersten Ausgabe kamen zwei Kunden Der Verein Lengericher Tafel e.V. verteilt seit 2003 Lebensmittel in Lengerich. Am Anfang erhielt die Tafel Waren von den Tafeln aus Emsdetten und Ibbenbüren, um diese zu verteilen. „Bei der ersten Ausgabe kamen zwei Menschen“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Bald wurde die Tafel selbst aktiv und sprach mit Unternehmen. ...

Annette Fuchs ist mit einer großen Tasche gekommen – und 500 Euro für die Tafel. Das Geld, so erläutert die Apothekerin, haben Kunden gespendet, die bei ihr kostenlos eine Maske erhalten haben. „Etwas habe ich dann noch draufgelegt“, schmunzelt sie. In der Tasche hat sie weiße Masken mitgebracht – für die Ehrenamtlichen oder die Kunden.