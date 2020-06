Langsam zurück zur Normalität

Trotz Corona-Pandemie, der Hospiz-Verein Region Lengerich hat seit Mitte März nicht alle Aktivitäten auf Null setzen müssen. „Die Sterbebegleitungen und Beratungen sind gut weitergelaufen“, sagt Margarete Heitkönig-Wilp . Angebote, die der Verein auch nie aufgegeben hätte. Mit bemerkenswerten Erfahrungen: „Ich habe es noch nie erlebt, dass die Menschen so froh sind, dass einer zu ihnen kommt“, berichtet die Koordinatorin des Vereins im Gespräch mit den WN .

Allerdings, darauf weist sie hin, habe das vorübergehend nur für die Begleitungen gegolten, die in ihren eigenen vier Wänden stattfanden. Für die hospizlichen Begleiterinnen und Begleiter in stationären Alteneinrichtungen waren die Türen vor­übergehend geschlossen. Das habe auch für die regelmäßigen Palliativ-Besprechungen Helios-Klinik gegolten. Doch nicht nur die Klienten des Vereins, auch die ehrenamtlichen Hospizbegleitenden haben schon nach kurzer Zeit den Wunsch nach einem Treffen oder Wiedersehen geäußert.

Sehr positive Rückmeldungen habe es zum Angebot „Wir ab 4ier“ gegeben. Zwischen 25. März und 18. Mai hatten 15 Ehrenamtliche spontan diesen täglichen Telefondienst über zwei Stunden angestoßen. „Da haben nicht nur Menschen angerufen, sondern unsere Helfer sind auch aktiv auf ihnen bekannte Personen zugegangen“, blickt Margarete Heitkönig-Wilp zurück.

In den vergangenen Monaten sei der hospizliche Ansatz, die Begleitung zu Hause, nicht immer einfach zu erfüllen gewesen. „Aber die Reaktionen haben in der Summe mehr als deutlich gemacht, wie wichtig ein persönlicher Kontakt für viele ist“, zieht die Koordinatorin ein Fazit.

Langsam soll sich die Arbeit des Hospiz-Vereins wieder der vor der Corona-Pandemie herrschenden Normalität anpassen. Am Mittwoch, 1. Juli, findet nach langer Pause wieder ein Trauercafé im Haus Jona am Berg statt. Am 2. Juli wird zum Frühstückstreffen eingeladen, einen Tag später zur Beratung über „Patientenverfügung und Co.“. „Natürlich alles unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften“, betont Margarete Heitkönig-Wilp.

Was fürs Frühstück beispielsweise neben einer beschränkten Teilnehmerzahl, dem Eintrag in Kontaktlisten und der Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen auch heißt, dass jeder Gast einzeln eintritt, seinen Frühstückswunsch äußert und einen Teller mit den entsprechenden Nahrungsmitteln – egal ob Wurst, Käse oder Marmelade – ausgehändigt erhält. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, betont sie. Und wenn mehr Gäste kommen als ins Haus passen? „Auf der Wiese hinter dem Gebäude ist Platz genug und seine Kaffeetasse kann jeder auch in der Hand halten“, sieht sie die Dinge ganz pragmatisch.

Auch wenn der Neustart langsam erfolgt, der Termin für den neuen Hospiz-Grundkurses steht fest: Los geht‘s am 26. Oktober mit dem ersten dreitägigen Seminar im Gästehaus St. Agnes in Thuine. Insgesamt ist der Grundkursus bis Mai 2021 geplant. Wer Interesse hat, kann sich gern melden.