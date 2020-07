Erik Edelmann ist neuer CSO (Chief Sales Officer) beim Folien- und Verpackungsspezialisten Bischof + Klein. Der 43-jährige Diplomingenieur leitete bis Ende vergangenen Jahres bei Henkel den Vertrieb Südostasien für Klebstoffe in der Verpackungs- und Konsumgüterindustrie. Von Bangkok wechselt er nach Lengerich zu einem, nach eigenen Angaben, der führenden europäischen Komplettanbieter für flexible Verpackungen sowie technische Folien aus Kunststoff und Kunststoffverbunden. Die Erschließung neuer strategischer Märkte steht ebenso auf seiner Agenda wie die forcierte Entwicklung von nachhaltigem Produktschutz.

„Mich reizt die Aufgabe in diesem erfolgreichen Familienunternehmen, durch unsere Innovationen den Kunststoffverpackungen und -folien ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen. Nachhaltigkeit ist und bleibt die Zukunft der Verpackungsindustrie“, wird Erik Edelmann in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Der neue CSO komplettiert den Vorstand mit CFO Karsten Pax, COO Manfred Albrecht und CEO Dr. Tobias Lührig. Dieser konzentriert sich nun wieder verstärkt auf Strategie und Digitalisierung.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Lengerich beschäftigt rund 2700 Mitarbeiter an insgesamt fünf Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen. Das Produktportfolio reicht von Industriesäcken und hochreinen Beutelsystemen über Barrierefolien für Konsumgüter bis zu Oberflächenschutz und Back­sheets für Photovoltaikmodule. Der Jahresumsatz lag 2019 bei circa 540 Millionen Euro.