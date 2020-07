Von Wanderfalken und Niederwald

Einblicke in die Arbeit in Großschutzgebieten wie Biosphärenreservate, Nationalparke oder Naturparke erhalten – das ist das Ziel des Commerzbank-Umweltpraktikums. In diesem Kontext hat die Studentin Lina Rohlmann Erfahrungen in Bildungsarbeit, Organisation und eigenständiger Ausarbeitung kreativer Projekte gesammelt. So soll ein bewusstes und nachhaltiges Handeln in der Regionalentwicklung und Umweltbildung gefördert werden.