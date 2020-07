In den kommenden Wochen werden Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in Lengerich und Leeden von Tür zu Tür gehen, um über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der Organisation zu informieren. Dabei geht es laut Pressemitteilung sowohl um die Arbeit vor Ort als auch um die weltweiten Aktivitäten. Dabei wollen die Rotkreuzler die Bürger gleichzeitig um Unterstützung durch eine Fördermitgliedschaft ansprechen, denn, so das Rote Kreuz, die werde dringend benötigt. Auch Haushalte, in denen es bereits Mitglieder im DRK gibt, werden besucht. In diesen Fällen soll um eine eventuelle Erhöhung des Förderbeitrages nachgefragt werden.

Die Mitgliedsbeiträge kommen der heimischen Region zugute, verspricht das Rote Kreuz. Die Gelder würden insbesondere für die Aufrechterhaltung der Sanitäts- und Rettungsdienste bei Sport- und Großveranstaltungen, für den Katastrophenschutz, die soziale Arbeit mit und für Senioren sowie für die Behindertenbetreuung verwandt. Das Heilpädagogische Zentrum mit seinen vielfältigen Aufgabenstellungen als Beratungsstelle, Autismusambulanz und Therapieeinrichtung für die Frühförderung von Kindern werde mit den Mitgliedsbeiträgen ebenfalls unterstützt. Und auch die vom DRK-Ortsverein geleistete Jugendarbeit wäre ohne Mitgliedsbeiträge nicht möglich.

Der Ortsverein Lengerich, zu dessen Einzugsgebiet auch Leeden gehört, hat zurzeit knapp 1100 Mitglieder. „Allerdings“, so Achim Glörfeld, Vorsitzender des DRK in Lengerich, „ist die Mitgliederzahl altersstrukturbedingt rückläufig. Deshalb ist es wichtig, neue Mitglieder aus dem Kreis der jüngeren Generation zu gewinnen, damit das DRK auch in Zukunft seinen vielfältigen Aufgaben gerecht werden kann.“

„Wir hoffen deshalb, dass die Mitarbeiter des DRK erfolgreich sind“, wünscht sich Achim Glörfeld, „denn die Anforderungen an das DRK werden in den nächsten Jahren nicht weniger, sondern mehr.“ Die Werber legitimieren sich durch einen Dienstausweis. Leider sei es schon vorgekommen, dass Trittbrettfahrer die Werbeaktionen des Roten Kreuzes ausnutzen und in betrügerischer Absicht um Bargeld oder Wertgegenstände gebeten hätten. Deshalb weist das DRK darauf hin, dass die Werber keine Spenden entgegennehmen dürfen.