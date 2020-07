Am Ende des Kurses stehen viele Ideen im Raum: Fahrzeuge und Roboter programmieren, eine Alarmanlage schalten oder auch einfach eine bunte Zeichenreihenfolge erstellen. „Mit den Calliope Minicomputern ist vieles möglich“, erläutert Jendrik Peters , pädagogischer Mitarbeiter der Volkshochschule . Die VHS hat jetzt einen Ferienkursus „Kinderleicht programmieren“ angeboten.

Unter der Leitung von VHS-Dozent Rainer Henze lernten die Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren den Einstieg in das so genannte Coding kennen. Coding eröffnet Kindern neue Zugänge zur digitalen Welt, sodass sie diese verstehen und mitgestalten können, schreibt die Bildungseinrichtung. „Damit fördern wir auch das technische Verständnis und die Kreativität“, weiß Rainer Henze. Der Ingenieur ist seit drei Jahren in verschiedenen EDV-Kursen als Dozent tätig.

Nach dem großen Erfolg dieses Kurses im vergangenen Jahr sei schnell klar gewesen, dass der Programmierkursus auch in diesen Sommerferien wieder stattfinden werde. „Zwar Corona konform mit weniger Kindern, dafür mit genauso spannenden Ergebnissen“, freut Jendrik Peters.

Der Name „Calliope mini“ bezieht sich auf die griechische Muse Kalliope, eine Tochter des Zeus und Schutzgöttin der Wissenschaft, der Philosophie und der epischen Dichtung. Durch das Begleitmaterial und die Onlineumgebung „Open Roberta Lab“ lassen sich dabei schon in kurzer Zeit Erfolgserlebnisse erzielen.

„Ich finde es klasse, dass der Calliope so viele Möglichkeiten hat“, freut sich der zehnjährige Erik. Der Erfolg des Kurses zeigte sich nach Angaben der Veranstalter auch daran, dass fast alle Kinder den Calliope gegen einen kleinen Obolus im Anschluss des Kurses mit nach Hause nahmen.