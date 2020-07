Der letzte Tropfen Wasser ist längst aus dem Becken verdunstet. Das Therapiebad in der Helios-Klinik wird nicht mehr genutzt. Zuletzt ist nur noch fröhliches Babygeschrei zu hören gewesen. Damals, als noch Wasser im Schwimmbad war. „Wirtschaftliche Gründe haben zur Schließung geführt“, erklärt Pressesprecherin Janine Koop auf Nachfrage der WN.

Zum einen sei die Zahl der Nutzer sehr überschaubar gewesen. Ein Kursus des Turnvereins Lengerich, das Babyschwimmen sowie eine Senioren-Wassersportgruppe. „Mitarbeiter oder Patienten haben das Bad überhaupt nicht mehr genutzt“, fügt sie hinzu. Deshalb habe sich das Therapiebad schon seit Jahren finanziell nicht mehr getragen.

Den letzten Anstoß, es zu schließen, haben anstehende Sanierungsarbeiten gegeben. „Wir hätten in diesem Jahr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um eine neue Filteranlage zu installieren“, berichtet Janine Koop. Vor diesem Hintergrund sei dann das „Aus“ fürs Bad beschlossen worden.

Indirekt hat dieser Schritt in der Schule in der Widum Freude ausgelöst. Poolnudeln, Bälle und Gewichte – „alles, was man für den Sport im Wasser an Geräten benutzt“ – wurden der Schule gespendet. Diese verfügt über ein intensiv genutztes Schwimmbecken.